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Мігранти прорвалися з Білорусі до Польщі, постраждав польський військовий

Неділя, 12 грудня 2021, 12:48
Мігранти прорвалися з Білорусі до Польщі, постраждав польський військовий
Польська прикордонниця на патрулюванні, фото Straż Graniczna

Прикордонна служба Польщі повідомила у неділю, що група мігрантів намагалася прорватися через польсько-білоруський кордон.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Інцидент стався у районі населеного пункту Черемха у Підляському воєводстві.

"Сьогодні на ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемсі, група із 55 агресивних людей проривалася через кордон. Одного військовослужбовця вдарили каменем по обличчю, йому на місці надали медичну допомогу", - йдеться у заяві польських прикордонників у Twitter.

За словами прессекретаря прикордонної служби Анни Михальської, групі мігрантів вдалося перейти кордон, але потім усіх затримали та відвезли до кордону.

Вона також розповіла, що вчора було затримано семеро громадян Іраку, які перетнули польсько-литовський кордон.

Нагадаємо, Прикордонна служба Литви повідомила, що у суботу на кордоні з Білоруссю було чути постріли.

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонБілорусьПольща
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