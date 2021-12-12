Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мігранти прорвалися з Білорусі до Польщі, постраждав польський військовий

Неділя, 12 грудня 2021, 13:48
Польська прикордонниця на патрулюванні, фото Straż Graniczna

Прикордонна служба Польщі повідомила у неділю, що група мігрантів намагалася прорватися через польсько-білоруський кордон.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Інцидент стався у районі населеного пункту Черемха у Підляському воєводстві.

"Сьогодні на ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемсі, група із 55 агресивних людей проривалася через кордон. Одного військовослужбовця вдарили каменем по обличчю, йому на місці надали медичну допомогу", - йдеться у заяві польських прикордонників у Twitter.

За словами прессекретаря прикордонної служби Анни Михальської, групі мігрантів вдалося перейти кордон, але потім усіх затримали та відвезли до кордону.

Вона також розповіла, що вчора було затримано семеро громадян Іраку, які перетнули польсько-литовський кордон.

Нагадаємо, Прикордонна служба Литви повідомила, що у суботу на кордоні з Білоруссю було чути постріли.

Теми: кордонБілорусьПольща


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Covid в Україні: за добу найбільше хворих у Києві, смертей – у Дніпропетровській області 

відеоІталійський ФК здобув першу перемогу під керівництвом Андрія Шевченка

Pfizer заявляє про 90% ефективності таблеток від Covid, дієвих і проти "омікрону"

ВІДЕОРодину Гогілашвілі охороняють працівники "Альфи" СБУ – ЗМІ

Новини 14 грудня: переговори з Німеччиною, вирок Тихановському

ОНОВЛЕНОРосія запустила фейк про українське посольство, щоби приховати власний скандал – МЗС

Усі новини...
кордон
Литва повідомила про стрілянину на кордоні з Білоруссю
Російську співачку не пустили в Україну – незаконно їздила до Криму
Мігранти вчинили чергову спробу прориву через польський кордон
Останні новини
08:55
В Італії ковіл-вакцинація стала обов’язковою для деяких професій
08:42
47 тисяч українців прийшли по перше щеплення проти коронавірусу у вівторок
08:39
фотоПравоохоронці знову обшукали "Київавтодор": розтрата на ремонті Південного мосту
08:30
Covid в Україні: за добу найбільше хворих у Києві, смертей – у Дніпропетровській області 
08:00
Головні новини вівторка і ночі: зарплати "слуг" у конвертах, охорона родини Гогілашвілі
07:16
Окупанти на Донбасі за добу 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
06:51
Covid у світі: за поширенням вірусу лідирують США і Франція
06:23
Зонд Parker вперше в історії пролетів через верхні шари атмосфери Сонця – NASA
05:45
відеоІталійський ФК здобув першу перемогу під керівництвом Андрія Шевченка
04:47
У Британії – антирекорд нових випадків Covid із січня, майже 60 тисяч за добу
Усі новини...