Мигранты прорвались из Беларуси в Польшу, пострадал польский военный

Пограничная служба Польши сообщила в воскресенье, что группа мигрантов пыталась прорваться через польско-белорусскую границу.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Инцидент произошел в районе населенного пункта Черемша в Подляшском воеводстве.

"Сегодня на участке, охраняемом пограничным постом в Черемше, группа из 55 агрессивных людей прорывалась через границу. Одного военнослужащего ударили камнем по лицу, ему на месте оказали доврачебную помощь", - говорится в заявлении польских пограничников в Twitter.

По словам пресс-секретаря пограничной службы Анны Михальской, группе мигрантов удалось перейти границу, но затем всех задержали и отвезли к границе.

Она также сообщила, что вчера были задержаны семеро граждан Ирака, пересекших польско-литовскую границу.

Напомним, Пограничная служба Литвы сообщила, что в субботу на границе с Беларусью были слышны выстрелы.