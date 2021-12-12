Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

G7 попереджає Росію про серйозні наслідки у випадку вторгнення в Україну

Неділя, 12 грудня 2021, 13:49
G7 попереджає Росію про серйозні наслідки у випадку вторгнення в Україну
Володимир Путін, SPUTNIK/AFP/Getty Images

Країни "Групи семи" попередили Росію у неділю про серйозні наслідки, якщо президент Владімір Путін нападе на Україну.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на проєкт заяви, текст якої наводить Reuters

Деталі: На зустрічі в Ліверпулі делегати G7 заявили, що вони єдині у своєму засудженні нарощування військової могутності Росії біля кордонів України і закликали Москву до деескалації.

"Росія не повинна сумніватися в тому, що подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну", - йдеться у проєкті заяви.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України, а також право будь-якої суверенної держави визначати своє майбутнє", - наголошується у заяві.

У G7 входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Канада та США, а також представник Європейського Союзу.

"Ми закликаємо Росію до деескалації, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо прозорості військової діяльності. Ми підтверджуємо нашу підтримку зусиль Франції та Німеччини у нормандському форматі для досягнення повного виконання Мінських угод з метою врегулювання конфлікту на сході України", - йдеться у проєкті.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що сказав президенту Росії Владіміру Путіну, що Кремль заплатить "жахливу ціну" і зіткнеться з руйнівними економічними наслідками, якщо вторгнеться в Україну.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаG7Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
війна
Уночі ППО збила 5 "Шахедів"
Зеленський приїхав на Зміїний у 500-й день повномасштабної війни
В Україні знищені ще понад 600 росіян та 16 артсистем
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: