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G7 попереджає Росію про серйозні наслідки у випадку вторгнення в Україну

Неділя, 12 грудня 2021, 14:49
Володимир Путін, SPUTNIK/AFP/Getty Images

Країни "Групи семи" попередили Росію у неділю про серйозні наслідки, якщо президент Владімір Путін нападе на Україну.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на проєкт заяви, текст якої наводить Reuters

Деталі: На зустрічі в Ліверпулі делегати G7 заявили, що вони єдині у своєму засудженні нарощування військової могутності Росії біля кордонів України і закликали Москву до деескалації.

"Росія не повинна сумніватися в тому, що подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну", - йдеться у проєкті заяви.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України, а також право будь-якої суверенної держави визначати своє майбутнє", - наголошується у заяві.

У G7 входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Канада та США, а також представник Європейського Союзу.

"Ми закликаємо Росію до деескалації, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо прозорості військової діяльності. Ми підтверджуємо нашу підтримку зусиль Франції та Німеччини у нормандському форматі для досягнення повного виконання Мінських угод з метою врегулювання конфлікту на сході України", - йдеться у проєкті.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що сказав президенту Росії Владіміру Путіну, що Кремль заплатить "жахливу ціну" і зіткнеться з руйнівними економічними наслідками, якщо вторгнеться в Україну.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

Теми: війнаG7Росія


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