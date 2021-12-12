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G7 предупреждает Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину

Воскресенье, 12 декабря 2021, 13:49
G7 предупреждает Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину
Владимир Путин, SPUTNIK/AFP/Getty Images

Страны "Группы семи" предупредили Россию в воскресенье о серьезных последствиях, если президент Владимир Путин нападет на Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссілкой на в проект заявления, текст которого приводит Reuters

Детали: На встрече в Ливерпуле делегаты G7 заявили, что они едины в своем осуждении наращивания военной мощи России возле границ Украины, и призвали Москву к деэскалации.

"Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену", - говорится в проекте заявления.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право любого суверенного государства определять свое будущее", - отмечается в заявлении.

В G7 входят Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Канада и США, а также представитель Европейского Союза.

"Мы призываем Россию к деэскалации, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства по прозрачности военной деятельности. Мы подтверждаем нашу поддержку усилий Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения Минских соглашений с целью урегулирования конфликта на востоке Украины", - говорится в проекте.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что сказал президенту России Владимиру Путину, что Кремль заплатит "ужасную цену" и столкнется с разрушительными экономическими последствиями, если вторгнется в Украину.

Как сообщалось, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на это.

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Темы: войнаG7Росcия
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