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У Бундестазі закликали главу МЗС Німеччини визначити чітку позицію щодо "Північного потоку-2"

Неділя, 12 грудня 2021, 15:36

Голова комітету із закордонних справ Бундестагу Норберт Реттген закликав міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок "визначити чітку позицію" щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

"Неможливо собі уявити, щоб "Північний потік-2" було введено в експлуатацію, якщо Росія справді нападе на Україну", - заявив Реттген, який є одним із кандидатів на посаду голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Бербок, яка як лідерка партії "Зелених" раніше неодноразово рішуче виступала проти "Північного потоку-2", опинилася у скрутному становищі, оскільки тепер увійшла до уряду під керівництвом Соціал-демократичної партії Німеччини, яка підтримує запуск нового російського газопроводу.

Реттген уже вдруге за короткий проміжок часу нагадав, що Росія загрожує Україні, нарощуючи військовий потенціал на кордонах сусідньої держави. "У цій небезпечній ситуації вкрай важливо, щоб Захід мав єдину позицію і протистояв ескалації з боку Росії, погрожуючи жорсткішими економічними санкціями", - зазначив політик, який є противником "Північного потоку-2".

При цьому Німеччина, на його думку, має продовжувати діалог із Росією. "Але діалог не повинен використовуватися у зовнішній політиці Німеччини як інструмент для прикриття бездіяльності. Наші міжнародні партнери справедливо очікують, що Європа активніше братиме участь у зовнішній і безпековій політиці", - сказав Реттген.

Нагадаємо, Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

Через це рішення про введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" може бути відкладено до березня наступного року.

"Українська правда" в Threads

Теми: НімеччинаПівнічний потік-2
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