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В Бундестаге призвали главу МИД Германии определить четкую позицию по "Северному потоку-2"

Воскресенье, 12 декабря 2021, 15:36

Глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген призвал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок "определить четкую позицию" по российскому газопроводу "Северный поток-2".

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

"Невозможно представить, чтобы "Северный поток-2" был введен в эксплуатацию, если Россия действительно нападет на Украину", - заявил Реттген, являющийся одним из кандидатов на должность главы Христианско-демократического союза (ХДС).

Бербок, которая как лидер партии "Зеленых" ранее неоднократно решительно выступала против "Северного потока-2", оказалась в затруднительном положении, поскольку теперь вошла в правительство под руководством Социал-демократической партии Германии, поддерживающей запуск нового российского газопровода.

Реттген уже второй раз за короткий промежуток времени напомнил, что Россия угрожает Украине, наращивая военный потенциал на границах соседнего государства.

"В этой опасной ситуации крайне важно, чтобы Запад имел единую позицию и противостоял эскалации со стороны России, угрожая более жесткими экономическими санкциями", - отметил политик, являющийся противником "Северного потока-2".

При этом Германия, по его мнению, должна продолжать диалог с Россией. "Но диалог не должен использоваться во внешней политике Германии как инструмент для прикрытия бездействия. Наши международные партнеры справедливо ожидают, что Европа будет активнее участвовать во внешней и политике безопасности", - сказал Реттген.

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Поэтому решение о вводе в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может быть отложено до марта следующего года.

Новое правительство Германии, как ожидается, будет утверждено 8 декабря. Партии, сформировавшие новую германскую коалицию, не упомянули о трубопроводе в коалиционном соглашении.

Партия "Зеленых", сопредседателем которой является Роберт Хабек, - жесткий критик российского газопровода.

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Темы: ГерманияСеверный поток-2
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