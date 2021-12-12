У Луцьку авто в’їхало в натовп на переході: є постраждалі

У Луцьку біля торгового центру авто в'їхало у натовп людей, які переходили дорогу на пішохідному переході, є травмовані.

Джерело: Суспільне, Волинські новини

Деталі: Подія трапилася 12 грудня о 14:30 на проспекті Соборності. Люди переходили дорогу по регульованому пішохідному переході, коли на них наїхало авто.

Пряма мова речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук: "Авто, втікаючи від патрульних, в'їхало в пішоходів. За передньою інформацією, четверо людей травмувалися".

"В машині на момент аварії перебувало троє людей. Вони втікали з місця події. Усіх вдалось наздогнати".

фото: Суспільне Волинь

Більше деталей: Очевидиця Ірина розповіла Суспільному, що водій авто летів на шаленій швидкості на зелене світло, не реагуючи на людей на пішохідному переході.

Зі слів лейтенанта поліції Володимира Фарамця, за попередньою інформацією, учасники аварії, які були в машині, - неповнолітні.

Як повідомляють "Волинські новини" з посиланням на пресслужбу поліції області, автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Водій та пасажири намагались залишити місце ДТП. Зі слів поліції, за кермом перебував неповнолітній.

Травми різної ступені важкості отримали 5 осіб, серед них – дитина, яку госпіталізували.