Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Луцьку авто в’їхало в натовп на переході: є постраждалі

Неділя, 12 грудня 2021, 15:46
У Луцьку авто в’їхало в натовп на переході: є постраждалі
фото: Суспільне Волинь

У Луцьку біля торгового центру авто в'їхало у натовп людей, які переходили дорогу на пішохідному переході, є травмовані.

Джерело: Суспільне, Волинські новини

Деталі: Подія трапилася 12 грудня о 14:30 на проспекті Соборності. Люди переходили дорогу по регульованому пішохідному переході, коли на них наїхало авто.

Пряма мова речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук: "Авто, втікаючи від патрульних, в'їхало в пішоходів. За передньою інформацією, четверо людей травмувалися".

"В машині на момент аварії перебувало троє людей. Вони втікали з місця події. Усіх вдалось наздогнати".

 
фото: Суспільне Волинь

Більше деталей: Очевидиця Ірина розповіла Суспільному, що водій авто летів на шаленій швидкості на зелене світло, не реагуючи на людей на пішохідному переході.

 

Зі слів лейтенанта поліції Володимира Фарамця, за попередньою інформацією, учасники аварії, які були в машині, - неповнолітні.

 

Як повідомляють "Волинські новини" з посиланням на пресслужбу поліції області, автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Водій та пасажири намагались залишити місце ДТП. Зі слів поліції, за кермом перебував неповнолітній.

Травми різної ступені важкості отримали 5 осіб, серед них – дитина, яку госпіталізували.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛуцькДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Луцьк
У Луцьку рятувальники дістали руку дитини з іграшки-пастки
У Луцьку фактично знищено об'єкт енергетики, пошкоджено 12 будинків – мер
Окупанти вдарили по Луцьку: пошкоджено об’єкт енергетики, одна людина отримала опіки
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: