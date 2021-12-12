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В Луцке авто въехало в толпу на переходе: есть пострадавшие

Воскресенье, 12 декабря 2021, 15:46
В Луцке авто въехало в толпу на переходе: есть пострадавшие
фото: Суспільне Волинь

В Луцке возле торгового центра авто въехало в толпу людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе, есть пострадавшие.

Источник: Суспільне, Волынские новости

Детали: ДТП произошло 12 декабря в 14:30 на проспекте Соборности. Люди переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль.

Прямая речь представителя Нацполиции Волыни Ольги Бузулук: "Авто, скрываясь от патрульных, въехало в пешеходов. По предварительной информации, четыре человека травмировались".

"В машине на момент аварии находились три человека. Они бежали с места происшествия. Всех удалось догнать".

 
фото: Суспільне Волинь

Больше деталей: Очевидица Ирина рассказала Суспільному, что водитель авто летел на бешеной скорости на зеленый свет, не реагируя на людей на пешеходном переходе.

 

По словам лейтенанта полиции Владимира Фарамца, по предварительной информации, находившиеся в машине участники аварии – несовершеннолетние.

 

Как сообщают "Волынские новости" со ссылкой на пресс-службу полиции области, автомобиль Renault Megane, скрываясь от патрульных, совершил наезд на четырех пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего врезался в дерево. Водитель и пассажиры пытались покинуть место ДТП. По словам полиции, за рулем находился несовершеннолетний.

Травмы разной степени тяжести получили 5 человек, среди них – ребенок, который был госпитализирован.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуцкДТП
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