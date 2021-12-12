Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нідерландський гонщик Ферстаппен у драматичній гонці став чемпіоном світу в Формулі-1

Неділя, 12 грудня 2021, 16:08
Нідерландський гонщик Ферстаппен у драматичній гонці став чемпіоном світу в Формулі-1
скріншот трансляції, Суспільне

Гонщик Макс Ферстаппен став чемпіоном світу у Формулі-1, здобувши на останньому колі перемогу на останньому гран-прі у сезоні 2021/22 в Абу-Дабі.

Джерело: Суспільне

Деталі: Головними претендентами на перемогу у сезоні 2021 року у Формулі-1 були два гонщики: Макс Ферстаппен (Нідерланди, "Ред Булл") та Льюїс Гемілтон (Британія, "Мерседес").

Причому перед заключною гонкою обидва гонщики мали однакову кількість очок – по 369.5.

У разі, якщо обидва пілоти не потрапляли у топ-10, переможцем сезону ставав би Ферстаппен.

Перед гран-прі Абу-Дабі гонщики підходили поруч один із одним і в контексті розміщення на стартовій решітці. Ферстаппен став переможцем кваліфікації, Гемілтон мав розпочинати гонку другим.

Уже на самому старті боротьба між Гемілтоном та Ферстаппеном загострилася. Британець випередив нідерландця та очолив гонку.

Ферстаппену майже вдалося повернути собі позицію, обійшовши Гемілтона та витіснивши його з траси. Проте британець скористався цим і зрізав, чим повернув собі перше місце. У Формулі-1 інцидент вирішили не розглядати і нікого з гонщиків не карати штрафами.

Станом на 16-е коло і Ферстаппен, і Гемілтон встигли побувати на піт-стопі. Британець зберігав перевагу і поступово нарощував її – нідерландець продовжував відставати. Однак лідерство у гонці зайняв партнер Ферстаппена Серхіо Перес, тому боротьба за перемогу продовжувалася.

На 20-му колі розпочалася запекла битва за перше місце між Пересом та Гемілтоном. І гонщику "Ред Булл" вдавалося її тривалий час втримувати, завдяки чому Ферстаппен скоротив відстань на вісім секунд – до двох.

На 27-му колі відбулася подія, не пов'язана з перебігом боротьби за чемпіонство. Кімі Райкконен відправився у бокси через проблеми з гальмами. І на цьому достроково закінчив гонку та кар'єру: гран-прі в Абу-Дабі став для легендарного фіна останнім.

Через дев'ять кіл після цього відбувся схід з дистанції Антоніо Джовінацці. На трасі з'явився віртуальна машина безпеки, і цим скористався Макс Ферстаппен, знову змінивши комплект шин.

За розрахунками у "Мерседес", Ферстаппен мав проїжджати на 0.8 секунд швидше за Гемілтона – лише у такому випадку нідерландець випереджав би британця. На 43-му колі відставання між гонщиками складало 14.1 секунд.

Ферстаппену не вдавалося суттєво скорочувати відстань від Гемілтона – лише 12.2 секунд за 10 кіл до фінішу.

Ще один "сейфті-кар" з'явився на 54-му колі – через аварію Ніколаса Латіфі. І Ферстаппен знову пішов на піт-стоп, щоб вийти із новим комплектом шин. У нього було одне коло, щоб випередити британця.

Врешті Ферстаппен випередив Гемілтона на свіжому комплекті шин та уперше в кар'єрі став чемпіоном світу у Формулі-1.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
спорт
Світоліна обіграла білоруску і вдруге в кар'єрі вийшла в чвертьфінал Вімблдону
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: