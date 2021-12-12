Нідерландський гонщик Ферстаппен у драматичній гонці став чемпіоном світу в Формулі-1

Гонщик Макс Ферстаппен став чемпіоном світу у Формулі-1, здобувши на останньому колі перемогу на останньому гран-прі у сезоні 2021/22 в Абу-Дабі.

Джерело: Суспільне

Деталі: Головними претендентами на перемогу у сезоні 2021 року у Формулі-1 були два гонщики: Макс Ферстаппен (Нідерланди, "Ред Булл") та Льюїс Гемілтон (Британія, "Мерседес").

Причому перед заключною гонкою обидва гонщики мали однакову кількість очок – по 369.5.

У разі, якщо обидва пілоти не потрапляли у топ-10, переможцем сезону ставав би Ферстаппен.

A dream come true for @Max33Verstappen as he crosses the line in Abu Dhabi 👀



And becomes F1 World Champion for the first time! 👑 🏆#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/DIF51TL6Sk — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Перед гран-прі Абу-Дабі гонщики підходили поруч один із одним і в контексті розміщення на стартовій решітці. Ферстаппен став переможцем кваліфікації, Гемілтон мав розпочинати гонку другим.

Уже на самому старті боротьба між Гемілтоном та Ферстаппеном загострилася. Британець випередив нідерландця та очолив гонку.

Ферстаппену майже вдалося повернути собі позицію, обійшовши Гемілтона та витіснивши його з траси. Проте британець скористався цим і зрізав, чим повернув собі перше місце. У Формулі-1 інцидент вирішили не розглядати і нікого з гонщиків не карати штрафами.

Станом на 16-е коло і Ферстаппен, і Гемілтон встигли побувати на піт-стопі. Британець зберігав перевагу і поступово нарощував її – нідерландець продовжував відставати. Однак лідерство у гонці зайняв партнер Ферстаппена Серхіо Перес, тому боротьба за перемогу продовжувалася.

На 20-му колі розпочалася запекла битва за перше місце між Пересом та Гемілтоном. І гонщику "Ред Булл" вдавалося її тривалий час втримувати, завдяки чому Ферстаппен скоротив відстань на вісім секунд – до двох.

На 27-му колі відбулася подія, не пов'язана з перебігом боротьби за чемпіонство. Кімі Райкконен відправився у бокси через проблеми з гальмами. І на цьому достроково закінчив гонку та кар'єру: гран-прі в Абу-Дабі став для легендарного фіна останнім.

Через дев'ять кіл після цього відбувся схід з дистанції Антоніо Джовінацці. На трасі з'явився віртуальна машина безпеки, і цим скористався Макс Ферстаппен, знову змінивши комплект шин.

За розрахунками у "Мерседес", Ферстаппен мав проїжджати на 0.8 секунд швидше за Гемілтона – лише у такому випадку нідерландець випереджав би британця. На 43-му колі відставання між гонщиками складало 14.1 секунд.

Ферстаппену не вдавалося суттєво скорочувати відстань від Гемілтона – лише 12.2 секунд за 10 кіл до фінішу.

Ще один "сейфті-кар" з'явився на 54-му колі – через аварію Ніколаса Латіфі. І Ферстаппен знову пішов на піт-стоп, щоб вийти із новим комплектом шин. У нього було одне коло, щоб випередити британця.

Respect all round on the podium after an epic title race that will be remembered forever 🏆#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 @Max33Verstappen @LewisHamilton pic.twitter.com/EDgKox9AoJ — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Врешті Ферстаппен випередив Гемілтона на свіжому комплекті шин та уперше в кар'єрі став чемпіоном світу у Формулі-1.