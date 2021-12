Нидерландский гонщик Ферстаппен стал чемпионом мира в Формуле-1

Гонщик Макс Ферстаппен выиграл последний гран-при Формулы-1 в сезоне 2021/22 в Абу-Даби.

Источник: Суспільне

Детали: Главными претендентами на победу в сезоне 2021 в Формуле-1 были два гонщика: Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") и Льюис Гэмилтон (Британия, "Мерседес").

Причем перед заключительной гонкой оба гонщика имели одинаковое количество очков – по 369.5.

В случае если оба пилота не попадали в топ-10, победителем сезона становился бы Ферстаппен.

A dream come true for @Max33Verstappen as he crosses the line in Abu Dhabi 👀



And becomes F1 World Champion for the first time! 👑 🏆#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/DIF51TL6Sk