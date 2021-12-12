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Нидерландский гонщик Ферстаппен стал чемпионом мира в Формуле-1

Воскресенье, 12 декабря 2021, 17:08
скриншот трансляции, Суспільне

Гонщик Макс Ферстаппен выиграл последний гран-при Формулы-1 в сезоне 2021/22 в Абу-Даби.

Источник: Суспільне

Детали: Главными претендентами на победу в сезоне 2021 в Формуле-1 были два гонщика: Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") и Льюис Гэмилтон (Британия, "Мерседес").

Причем перед заключительной гонкой оба гонщика имели одинаковое количество очков – по 369.5.

В случае если оба пилота не попадали в топ-10, победителем сезона становился бы Ферстаппен.

Перед гран-при Абу-Даби гонщики подходили рядом друг с другом и в контексте размещения на стартовой решетке. Ферстаппен стал победителем квалификации, Гэмилтон должен был начинать гонку вторым.

Уже в самом старте борьба между Хэмилтоном и Ферстаппеном обострилась. Британец опередил нидерландцев и возглавил гонку.

Ферстаппену почти удалось вернуть себе позицию, обойдя Гемилтона и вытеснив его с трассы. Однако британец воспользовался этим и срезал, чем вернул первое место. В Формуле-1 инцидент решили не рассматривать и никого из гонщиков не наказывать штрафами.

По состоянию на 16-й круг и Ферстаппен, и Хэмилтон успели побывать на пит-стопе. Британец сохранял преимущество и постепенно наращивал его – нидерландец продолжал отставать. Однако лидерство в гонке занял партнер Ферстаппена Серхио Перес, потому борьба за победу продолжалась.

На 20-м круге началось ожесточенное сражение за первое место между Пересом и Гэмилтоном. И гонщику "Ред Булл" удавалось ее долго удерживать, благодаря чему Ферстаппен сократил расстояние на восемь секунд – до двух.

На 27-м круге произошло событие, не связанное с ходом борьбы за чемпионство. Кими Райкконен отправился в боксы из-за проблем с тормозами. И на этом досрочно закончил гонку и карьеру: Гран-при в Абу-Даби стал для легендарного финна последним.

Через девять кругов после этого произошло схождение с дистанции Антонио Джовинацци. На трассе появилась виртуальная машина безопасности, и этим воспользовался Макс Ферстаппен, снова сменив комплект шин.

По расчетам в "Мерседес", Ферстаппен должен был проезжать на 0.8 секунд быстрее Гемилтона – только в таком случае нидерландец опережал бы британца. На 43-м круге отставание между гонщиками составляло 14.1 секунды.

Ферстаппену не удавалось существенно сокращать расстояние от Гэмилтона – всего 12.2 секунды за 10 кругов до финиша.

Еще один "сейфти-кар" появился на 54-м круге – из-за аварии Николаса Латифи. И Ферстаппен снова пошел на пит-стоп, чтобы выйти с новым комплектом шин. У него был один круг, чтобы опередить британца.

В конце концов, Ферстаппен опередил Хэмилтона на свежем комплекте шин и впервые в карьере стал чемпионом мира в Формуле-1.

Темы: спорт
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