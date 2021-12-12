У центрі Києва провалився асфальт, змінено рух транспорту

Через пошкодження водопроводу на бульварі Тараса Шевченка провалився асфальт, рух у напрямку вулиці Хрещатик перекрито, тимчасово змінено маршрути громадського транспорту.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Через аварію на водопровідних мережах на проїжджій частині бульвару Тараса Шевченка утворився провал асфальтного покриття. Постраждалих та травмованих немає. Рух усіма смугами бульвару у напрямку вулиці Хрещатик перекрито".

Деталі: Працівники дорожньої служби огородили місце провалу, фахівці "Київодоканалу" вже приступили до ліквідації пошкодження. Завершити роботи планують до ранку понеділка.

У зв’язку з обмеженням тимчасово змінили й маршрути громадського транспорту.

Так, затримується рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 та автобусів 114, 118 на бульварі Шевченка, 3 з причини провалу асфальту.

Рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 організовано до вул. Терещенківської.

Рух автобусів № 114, 118 організовано через вул. Пушкінську.