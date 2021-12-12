Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У центрі Києва провалився асфальт, змінено рух транспорту

Неділя, 12 грудня 2021, 16:25
У центрі Києва провалився асфальт, змінено рух транспорту
фото КМДА

Через пошкодження водопроводу на бульварі Тараса Шевченка провалився асфальт, рух у напрямку вулиці Хрещатик перекрито, тимчасово змінено маршрути громадського транспорту.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Через аварію на водопровідних мережах на проїжджій частині бульвару Тараса Шевченка утворився провал асфальтного покриття. Постраждалих та травмованих немає. Рух усіма смугами бульвару у напрямку вулиці Хрещатик перекрито".

Деталі: Працівники дорожньої служби огородили місце провалу, фахівці "Київодоканалу" вже приступили до ліквідації пошкодження. Завершити роботи планують до ранку понеділка.

У зв’язку з обмеженням тимчасово змінили й маршрути громадського транспорту.

Так, затримується рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 та автобусів 114, 118 на бульварі Шевченка, 3 з причини провалу асфальту.

Рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 організовано до вул. Терещенківської.

Рух автобусів № 114, 118 організовано через вул. Пушкінську.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київдороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: