В центре Киева провалился асфальт, изменено движение транспорта

Из-за повреждения водопровода на бульваре Тараса Шевченко провалился асфальт, движение в направлении улицы Крещатик перекрыто, временно изменены маршруты общественного транспорта.

Источник: КГГА

Дословно: "Из-за аварии на водопроводных сетях на проезжей части бульвара Тараса Шевченко образовался провал асфальтного покрытия. Пострадавших и травмированных нет. Движение по всем полосам бульвара в направлении улицы Крещатик перекрыто".

Детали: Работники дорожной службы огородили место провала, специалисты "Киеводоканала" уже приступили к ликвидации повреждения. Завершить работы планируется к утру понедельника.

В связи с ограничением временно изменены и маршруты общественного транспорта.

Так, задерживается движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 и автобусов 114, 118 на бульваре Шевченко, 3 по причине провала асфальта.

Движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 организовано до ул. Терещенковской.

Движение автобусов №114, 118 организовано через ул. Пушкинскую.