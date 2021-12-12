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В центре Киева провалился асфальт, изменено движение транспорта

Воскресенье, 12 декабря 2021, 17:25
фото КГГА

Из-за повреждения водопровода на бульваре Тараса Шевченко провалился асфальт, движение в направлении улицы Крещатик перекрыто, временно изменены маршруты общественного транспорта.

Источник: КГГА

Дословно: "Из-за аварии на водопроводных сетях на проезжей части бульвара Тараса Шевченко образовался провал асфальтного покрытия. Пострадавших и травмированных нет. Движение по всем полосам бульвара в направлении улицы Крещатик перекрыто".

Детали: Работники дорожной службы огородили место провала, специалисты "Киеводоканала" уже приступили к ликвидации повреждения. Завершить работы планируется к утру понедельника.

В связи с ограничением временно изменены и маршруты общественного транспорта.

Так, задерживается движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 и автобусов 114, 118 на бульваре Шевченко, 3 по причине провала асфальта.

Движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 организовано до ул. Терещенковской.

Движение автобусов №114, 118 организовано через ул. Пушкинскую.

Украинская правда
Темы: Киевдороги
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