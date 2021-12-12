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Бійка у Харкові: госпіталізовано 5 поліцейських

Неділя, 12 грудня 2021, 17:24
Бійка у Харкові: госпіталізовано 5 поліцейських
ФОТО НПУ

У Харкові постраждали 5 поліцейських, які приїхали на виклик про бійку, 7 громадян затримано. 

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "11 грудня близько 22:30 до поліції надійшло повідомлення про бійку громадян на вулиці Героїв праці. На виклик виїхав екіпаж патрульної поліції.

На місці події знаходилась група осіб, які чинили спротив поліцейським і не реагували на законні вимоги правоохоронців. П’ять поліцейських отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні".

Деталі: Слідчим Харківського РУП №1 відкрито кримінальне провадження ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Поліція затримала сімох громадян віком від 19 до 50 років у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Українська правда
Теми: Харківполіція
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