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Драка в Харькове: госпитализированы 5 полицейских

Воскресенье, 12 декабря 2021, 18:24
ФОТО НПУ

В Харькове пострадали 5 полицейских, приехавших на вызов о драке, 7 граждан задержаны.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "11 декабря около 22:30 в полицию поступило сообщение о потасовке граждан на улице Героев труда. На вызов уехал экипаж патрульной полиции.

На месте происшествия находилась группа лиц, которые противились полицейским и не реагировали на законные требования правоохранителей. Пять полицейских получили телесные повреждения, их доставили в больницу".

Детали: Следователем Харьковского РУП №1 открыто уголовное производство по ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала семерых граждан в возрасте от 19 до 50 лет в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, они уведомлены о подозрении в совершении преступления. Злоумышленникам грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Украинская правда
Темы: Харьковполиция
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