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На Львівщині 10 дітей отруїлися невідомою речовиною

Неділя, 12 грудня 2021, 18:47
"Льодова арена" в Новояворівську, фото karpaty.info

У Новояворівську Львівської області невідомою речовиною отруїлися 10 дітей, які перебували на хокейному матчі, чотирьох із них госпіталізовано.

Джерело: департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації у Telegram, Zaxid.net

Дослівно: "11 грудня близько 21:00 надійшло повідомлення про отруєння дітей, які вдень перебували на хокейному матчі на "Льодовій арені" в м. Новояворівськ по вул. Т. Шевченка, 5.

Всього до приймального відділення КНП "Новояворівська районна лікарня ім. Ю.Липи" Яворівського району з скаргами на погане самопочуття звернулось 10 дітей, з яких госпіталізовано 4 дитини у задовільному стані з попереднім діагнозом – "отруєння невідомою речовиною"".

Деталі: У повідомленні зазначається, що причини та обставини отруєння встановлюються, по даному факту повідомлено відповідні служби.

У лікарні виданню Zaxid.net підтвердили факт отруєння, проте більше інформації надавати відмовилися. У поліції Zaxid.net повідомили, що наразі з’ясовують усі обставини події.

Українська правда
Теми: Львівщинадіти


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