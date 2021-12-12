Во Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом

В Новояворовске Львовской области неизвестным веществом отравились 10 детей, которые находились на хоккейном матче, четверо из них госпитализированы.

Источник: департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Telegram, Zaxid.net

Дословно: "11 декабря около 21:00 поступило сообщение об отравлении детей, днем ​​находившихся на хоккейном матче на "Ледовой арене" в г. Новояворовске по ул. Шевченко, 5.

Всего в приемное отделение КНП "Новояворовская районная больница им. Ю.Липы" Яворивского района с жалобами на плохое самочувствие обратилось 10 детей, из которых госпитализированы 4 ребенка в удовлетворительном состоянии с предварительным диагнозом – "отравление неизвестным веществом"".

Детали: В сообщении указывается, что причины и обстоятельства отравления устанавливаются, по данному факту сообщены соответствующие службы.

В больнице изданию Zaxid.net подтвердили факт отравления, однако больше информации предоставлять отказались. В полиции Zaxid.net сообщили, что выясняют все обстоятельства происшествия.