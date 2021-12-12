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На Майдані відбулася акція "Свободу політв’язням"

Неділя, 12 грудня 2021, 19:33
фото Радіо Свобода

У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція солідарності "Свободу політв'язням", присвячена Міжнародному дню захисту прав людини.

Джерело: Радіо Свобода, Укрінформ

 
фото Радіо Свобода

Деталі: У події взяли участь представники правозахисних організацій, платформи політв'язнів, незалежних громадських об'єднань переселенців, Меджлісу кримськотатарського народу, влади, а також переселенці з Криму та Донбасу, родичі політв'язнів.

Під час акції було проведено і перформанс "Кайданам не відібрати мою свободу" за участю колишніх бранців Кремля.

Також учасники заходу написали іменні послання політв'язням Кремля на банері, який планують запустити над Кримом. Вони вимагали звільнення політв'язнів, яких утримують на території Росії, в окупованому Криму та в ОРДЛО.

 

Як повідомляє Укрінформ, в акції взяли участь кілька десятків людей. Зокрема, на заході були присутні представники правозахисних організацій, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, колишні політв'язні Олександр Кольченко, Володимир Балух, батько затриманого в Криму Валентина Виговського Петро.

 

Теми: Київакціїполітв'язні


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