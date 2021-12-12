Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Майдані відбулася акція "Свободу політв’язням"

Неділя, 12 грудня 2021, 18:33
На Майдані відбулася акція Свободу політв’язням
фото Радіо Свобода

У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція солідарності "Свободу політв'язням", присвячена Міжнародному дню захисту прав людини.

Джерело: Радіо Свобода, Укрінформ

 
фото Радіо Свобода

Деталі: У події взяли участь представники правозахисних організацій, платформи політв'язнів, незалежних громадських об'єднань переселенців, Меджлісу кримськотатарського народу, влади, а також переселенці з Криму та Донбасу, родичі політв'язнів.

Під час акції було проведено і перформанс "Кайданам не відібрати мою свободу" за участю колишніх бранців Кремля.

Також учасники заходу написали іменні послання політв'язням Кремля на банері, який планують запустити над Кримом. Вони вимагали звільнення політв'язнів, яких утримують на території Росії, в окупованому Криму та в ОРДЛО.

 

Як повідомляє Укрінформ, в акції взяли участь кілька десятків людей. Зокрема, на заході були присутні представники правозахисних організацій, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, колишні політв'язні Олександр Кольченко, Володимир Балух, батько затриманого в Криму Валентина Виговського Петро.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Київакціїполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Київ
КМВА: У Києві тривога пов’язана із загрозою ворожих ударних БпЛА
На Київщині працює ППО, у столиці оголосили повітряну тривогу
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: