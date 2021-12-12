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На Майдане прошла акция "Свободу политзаключенным"

Воскресенье, 12 декабря 2021, 18:33
На Майдане прошла акция Свободу политзаключенным
фото Радио Свобода

В Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция солидарности "Свободу политзаключенным", посвященная Международному дню защиты прав человека.

Источник: Радио Свобода, Укринформ

 
фото Радио Свобода

Детали: В мероприятии приняли участие представители правозащитных организаций, платформы политзаключенных, независимых общественных объединений переселенцев, Меджлиса крымскотатарского народа, власти, а также переселенцы из Крыма и Донбасса, родственники политзаключенных.

Во время акции был проведен перформанс "Кандалам не отнять мою свободу" с участием бывших пленников Кремля.

Также участники мероприятия написали именные послания политзаключенным Кремля на баннере, который планируется запустить над Крымом. Они требовали освобождения политзаключенных, удерживаемых на территории России, в оккупированном Крыму и в ОРДЛО.

 

Как сообщает Укринформ, в акции приняли участие несколько десятков человек. В частности, на мероприятии присутствовали представители правозащитных организаций, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, бывшие политзаключенные Александр Кольченко, Владимир Балух, отец задержанного в Крыму Валентина Выговского Петр.

 

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Темы: Киевакцииполитзаключенные
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