Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кількість померлих від Covid у США сягнула 800 тисяч

Понеділок, 13 грудня 2021, 00:55
Brandon Bell/Getty Images

У США кількість смертей, пов'язаних з COVID-19, сягнула 800 тисяч.

Джерело: підрахунок Reuters

Деталі: Ця віха означає, що кількість загиблих від вірусу США перевищує все населення Північної Дакоти.

Зазначається, що країна втратила більше життів через вірус цього року, ніж у 2020 році: з початку року померли понад 450 тисяч людей – 57% всіх смертей у США з початку пандемії.

Reuters пише, що так відбулося через більш заразний варіант "Дельта", що є домінуючою версією вірусу в США, і людей, які відмовляються робити щеплення від COVID-19, незважаючи на те, що вакцини доступні. Цього року переважно померли нещеплені пацієнти.

Згідно з аналізом Reuters, кількість смертей у США збільшилася з 600 тисяч до 700 тисяч за 111 днів. Наступні 100 тисяч смертей потребували 73 дні.

Серед найбагатших країн G7 Штати посідають найгірше місце з погляду смертності від COVID-19 на душу населення в період з 1 січня до 30 листопада. Рівень смертності в США був більш ніж утричі вищим, ніж у сусідній Канаді, і в 11 разів вищий, ніж у Японії. Порівняно з ЄС, у Штатах за останні 11 місяців зареєстровано у 1,3 рази більше смертей на душу населення, ніж у всьому блоці.

На країну, де проживає лише 4% населення світу, припадає близько 14% усіх смертей від COVID-19. За даними Reuters, у США зареєстровано найбільшу кількість смертей від COVID-19, за ними -  Бразилія та Індія.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо: Наразі у США повністю вакциновано 60% населення.

Теми: СШАкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоГоловуюча держава в ЄС зобов'язалася підтримати вступ України

Польща посилила обмеження на в’їзд з України

Нардепи на чолі з Разумковим оскаржать в КС проєкт Зеленського про громадянство

Уряд продовжує карантин до квітня

відеоДруг Зеленського Чернишов використовує спецномери і проблискові маячки

Рада перейменувала Володимир-Волинський, у російському Владімірє проти

Усі новини...
США
Майкл Макфол: США мають приєднатися до Нормандського процесу
Держсекретар США: "Північний потік-2" - джерело тиску на РФ
ЄС і США застерегли Республіку Сербську від виходу із держустанов Боснії і Герцеговини
Останні новини
17:04
фото, відеоНа Житомирщині новорічна ялинка переламалась і впала разом із людиною на верхівці
16:46
Помічник Безлера отримав 11 років тюрми за знущання над війсоковополоненими
16:36
фотоГоловуюча держава в ЄС зобов'язалася підтримати вступ України
16:30
Президент Литви: Україна, Грузія та Молдова мають отримати європейську перспективу
16:12
Польща посилила обмеження на в’їзд з України
16:06
Шевченко про російські банки в Україні: Чекають дива
15:59
Голова ВС відреагував на критичні заяви з ОП та РНБО про українські суди
15:53
Нардепи зробили крок до посилення відповідальності у будівельній галузі
15:52
В Україні будуть відзначати День людей з історією раку
15:37
фото Водія Range Rover зі смертельною дозою алкоголю в крові зупинили у Чернівцях
Усі новини...