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Кількість померлих від Covid у США сягнула 800 тисяч

Неділя, 12 грудня 2021, 23:55
Кількість померлих від Covid у США сягнула 800 тисяч
Brandon Bell/Getty Images

У США кількість смертей, пов'язаних з COVID-19, сягнула 800 тисяч.

Джерело: підрахунок Reuters

Деталі: Ця віха означає, що кількість загиблих від вірусу США перевищує все населення Північної Дакоти.

Зазначається, що країна втратила більше життів через вірус цього року, ніж у 2020 році: з початку року померли понад 450 тисяч людей – 57% всіх смертей у США з початку пандемії.

Reuters пише, що так відбулося через більш заразний варіант "Дельта", що є домінуючою версією вірусу в США, і людей, які відмовляються робити щеплення від COVID-19, незважаючи на те, що вакцини доступні. Цього року переважно померли нещеплені пацієнти.

Згідно з аналізом Reuters, кількість смертей у США збільшилася з 600 тисяч до 700 тисяч за 111 днів. Наступні 100 тисяч смертей потребували 73 дні.

Серед найбагатших країн G7 Штати посідають найгірше місце з погляду смертності від COVID-19 на душу населення в період з 1 січня до 30 листопада. Рівень смертності в США був більш ніж утричі вищим, ніж у сусідній Канаді, і в 11 разів вищий, ніж у Японії. Порівняно з ЄС, у Штатах за останні 11 місяців зареєстровано у 1,3 рази більше смертей на душу населення, ніж у всьому блоці.

На країну, де проживає лише 4% населення світу, припадає близько 14% усіх смертей від COVID-19. За даними Reuters, у США зареєстровано найбільшу кількість смертей від COVID-19, за ними -  Бразилія та Індія.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо: Наразі у США повністю вакциновано 60% населення.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірус
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