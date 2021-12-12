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Число умерших от Covid в США достигло 800 тысяч

Воскресенье, 12 декабря 2021, 23:55
Число умерших от Covid в США достигло 800 тысяч
Brandon Bell/Getty Images

В США количество смертей, связанных с COVID-19, достигло 800 тысяч.

Источник: подсчет Reuters

Детали: Эта веха означает, что число погибших от вируса США превышает все население Северной Дакоты.

Отмечается, что страна потеряла больше жизней из-за вируса в этом году, чем в 2020 году: с начала года умерли более 450 тысяч человек – 57% всех смертей в США с начала пандемии.

Reuters пишет, что так произошло из-за более заразного варианта "Дельта", являющегося доминирующей версией вируса в США, и людей, которые отказываются делать прививки от COVID-19, несмотря на то, что вакцины доступны. В этом году преимущественно скончались непривитые пациенты.

Согласно анализу Reuters, количество смертей в США увеличилось с 600 тысяч до 700 тысяч за 111 дней. Для следующих 100 тысяч смертей требовалось 73 дня.

Среди самых богатых стран G7 Штаты занимают худшее место с точки зрения смертности от COVID-19 на душу населения в период с 1 января по 30 ноября. Уровень смертности в США был более чем втрое выше, чем в соседней Канаде, и в 11 раз выше, чем в Японии. По сравнению с ЕС в Штатах за последние 11 месяцев зарегистрировано в 1,3 раза больше смертей на душу населения, чем во всем блоке.

На страну, где проживает всего 4% населения мира, приходится около 14% всех смертей от COVID-19. По данным Reuters, в США зарегистрировано наибольшее количество смертей от COVID-19, за ними – Бразилия и Индия.

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Напомним: В настоящее время в США полностью вакцинировано 60% населения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкоронавирус
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