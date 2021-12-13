Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Австрія послабила карантинні обмеження для вакцинованих

Понеділок, 13 грудня 2021, 01:56
ALEX HALADA/AFP via Getty Images

Австрія завершила локдаун для вакцинованих від коронавірусу на більшій частині території через три тижні після запровадження суворих правил.

Джерело: The Guardian, DW

Деталі: Зазначається, що правила відрізняються в кожному регіоні і переважно дозволяють відкриття театрів, музеїв та інших культурних та розважальних закладів з неділі 12 грудня. Магазини відкриються в понеділок. Деякі регіони відкривають ресторани та готелі в неділю, а інші – почекають до кінця місяця. У всіх випадках для ресторанів діятиме комендантська година о 23:00, а в громадському транспорті, в магазинах та громадських місцях, як і раніше, будуть потрібні маски.

Невакциновані люди, як і раніше, будуть підпадати під обмеження карантину і повинні залишатися вдома з усіх, крім кількох конкретних причин, таких як покупка продуктів, відвідування лікаря або фізичні вправи.

Канцлер Карл Нехаммер минулого тижня назвав цей крок "відкриттям з паском безпеки", який дає кожному з дев'яти регіонів Австрії можливість послабити чи посилити обмеження залежно від місцевої ситуації.

З початку карантину кількість нових випадків коронавірусу в Австрії різко впала. У п'ятницю країна повідомила про 367,5 нових заражень на кожні 100 тисяч жителів, порівняно з 1 102,4 у перший день локдауну у листопаді. Водночас, число госпіталізацій знизилося не так різко, як кількість нових випадків. Наразі у відділеннях інтенсивної терапії по всій країні перебуває 567 пацієнтів з коронавірусом, що лише трохи менше, ніж 572 у перший день карантину минулого місяця.

Нагадаємо:  Австрія стане першою країною в Європі, яка запровадить обов’язкову вакцинацію з лютого 2022 року. 

Теми: карантинАвстріякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоІталійський ФК здобув першу перемогу під керівництвом Андрія Шевченка

Pfizer заявляє про 90% ефективності таблеток від Covid, дієвих і проти "омікрону"

ВІДЕОРодину Гогілашвілі охороняють працівники "Альфи" СБУ – ЗМІ

Новини 14 грудня: переговори з Німеччиною, вирок Тихановському

ОНОВЛЕНОРосія запустила фейк про українське посольство, щоби приховати власний скандал – МЗС

Богдан розповів про щомісячні зарплати "слуг" у конвертах: Платять за потрібні голосування

Усі новини...
карантин
У "червоній" зоні карантину досі перебувають 10 областей
Румунія ввела вимогу негативного ПЛР-тесту для вакцинованих мандрівників з України
"Карантинні" 8 тисяч: Кабмін виплатить недоотримані гроші тим, хто помилився з реквізитами
Останні новини
08:30
Covid в Україні: за добу найбільше хворих у Києві, смертей – у Дніпропетровській області 
08:00
Головні новини вівторка і ночі: зарплати "слуг" у конвертах, охорона родини Гогілашвілі
07:16
Окупанти на Донбасі за добу 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
06:51
Covid у світі: за поширенням вірусу лідирують США і Франція
06:23
Зонд Parker вперше в історії пролетів через верхні шари атмосфери Сонця – NASA
05:45
відеоІталійський ФК здобув першу перемогу під керівництвом Андрія Шевченка
04:47
У Британії – антирекорд нових випадків Covid із січня, майже 60 тисяч за добу
03:52
Через коронавірус Італія продовжила надзвичайний стан до кінця березня
03:22
"Омікрон" виявили у 77 країнах – ВООЗ
02:42
Саакашвілі не можна повертати у в’язницю – лікарі
Усі новини...