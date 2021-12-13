Австрія послабила карантинні обмеження для вакцинованих

Австрія завершила локдаун для вакцинованих від коронавірусу на більшій частині території через три тижні після запровадження суворих правил.

Джерело: The Guardian, DW

Деталі: Зазначається, що правила відрізняються в кожному регіоні і переважно дозволяють відкриття театрів, музеїв та інших культурних та розважальних закладів з неділі 12 грудня. Магазини відкриються в понеділок. Деякі регіони відкривають ресторани та готелі в неділю, а інші – почекають до кінця місяця. У всіх випадках для ресторанів діятиме комендантська година о 23:00, а в громадському транспорті, в магазинах та громадських місцях, як і раніше, будуть потрібні маски.

Невакциновані люди, як і раніше, будуть підпадати під обмеження карантину і повинні залишатися вдома з усіх, крім кількох конкретних причин, таких як покупка продуктів, відвідування лікаря або фізичні вправи.

Канцлер Карл Нехаммер минулого тижня назвав цей крок "відкриттям з паском безпеки", який дає кожному з дев'яти регіонів Австрії можливість послабити чи посилити обмеження залежно від місцевої ситуації.

З початку карантину кількість нових випадків коронавірусу в Австрії різко впала. У п'ятницю країна повідомила про 367,5 нових заражень на кожні 100 тисяч жителів, порівняно з 1 102,4 у перший день локдауну у листопаді. Водночас, число госпіталізацій знизилося не так різко, як кількість нових випадків. Наразі у відділеннях інтенсивної терапії по всій країні перебуває 567 пацієнтів з коронавірусом, що лише трохи менше, ніж 572 у перший день карантину минулого місяця.

Нагадаємо: Австрія стане першою країною в Європі, яка запровадить обов’язкову вакцинацію з лютого 2022 року.