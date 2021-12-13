Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Австрія послабила карантинні обмеження для вакцинованих

Понеділок, 13 грудня 2021, 00:56
Австрія послабила карантинні обмеження для вакцинованих
ALEX HALADA/AFP via Getty Images

Австрія завершила локдаун для вакцинованих від коронавірусу на більшій частині території через три тижні після запровадження суворих правил.

Джерело: The Guardian, DW

Деталі: Зазначається, що правила відрізняються в кожному регіоні і переважно дозволяють відкриття театрів, музеїв та інших культурних та розважальних закладів з неділі 12 грудня. Магазини відкриються в понеділок. Деякі регіони відкривають ресторани та готелі в неділю, а інші – почекають до кінця місяця. У всіх випадках для ресторанів діятиме комендантська година о 23:00, а в громадському транспорті, в магазинах та громадських місцях, як і раніше, будуть потрібні маски.

Невакциновані люди, як і раніше, будуть підпадати під обмеження карантину і повинні залишатися вдома з усіх, крім кількох конкретних причин, таких як покупка продуктів, відвідування лікаря або фізичні вправи.

Канцлер Карл Нехаммер минулого тижня назвав цей крок "відкриттям з паском безпеки", який дає кожному з дев'яти регіонів Австрії можливість послабити чи посилити обмеження залежно від місцевої ситуації.

З початку карантину кількість нових випадків коронавірусу в Австрії різко впала. У п'ятницю країна повідомила про 367,5 нових заражень на кожні 100 тисяч жителів, порівняно з 1 102,4 у перший день локдауну у листопаді. Водночас, число госпіталізацій знизилося не так різко, як кількість нових випадків. Наразі у відділеннях інтенсивної терапії по всій країні перебуває 567 пацієнтів з коронавірусом, що лише трохи менше, ніж 572 у перший день карантину минулого місяця.

Нагадаємо:  Австрія стане першою країною в Європі, яка запровадить обов’язкову вакцинацію з лютого 2022 року. 

Теми: карантинАвстріякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: