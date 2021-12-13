Австрия ослабила карантинные ограничения для вакцинированных

Австрия завершила локдаун для вакцинированных от коронавируса на большей части территории через три недели после введения строгих правил.

Источник: The Guardian, DW

Детали: Отмечается, что правила отличаются в каждом регионе и в основном позволяют открытие театров, музеев и других культурных и развлекательных заведений с воскресенья 12 декабря. Магазины откроются в понедельник. Некоторые регионы открывают рестораны и гостиницы в воскресенье, а другие подождут до конца месяца. Во всех случаях для ресторанов будет действовать комендантский час в 23:00, а в общественном транспорте, в магазинах и общественных местах по-прежнему потребуются маски.

Невакцинированные люди по-прежнему будут подпадать под ограничение карантина и должны оставаться дома по всем, кроме нескольких конкретных причин, таких как покупка продуктов, посещение врача или физические упражнения.

Канцлер Карл Нехаммер на прошлой неделе назвал этот шаг "открытием с поясом безопасности", позволяющим каждому из девяти регионов Австрии ослабить или усилить ограничения в зависимости от местной ситуации.

С начала карантина количество новых случаев коронавируса в Австрии резко упало. В пятницу страна сообщила о 367,5 новых заражениях на каждые 100 тысяч жителей по сравнению с 1 102,4 в первый день локдауна в ноябре. В то же время число госпитализаций снизилось не столь резко, как количество новых случаев. В настоящее время в отделениях интенсивной терапии по всей стране находится 567 пациентов с коронавирусом, что лишь чуть меньше 572 в первый день карантина в прошлом месяце.

Напомним: Австрия станет первой страной в Европе, которая введет обязательную вакцинацию с февраля 2022 года.