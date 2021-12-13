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Південна Корея: Завершення Корейської війни "в принципі" узгоджене

Понеділок, 13 грудня 2021, 05:00
Південна Корея: Завершення Корейської війни в принципі узгоджене
South Korean Presidential Blue House via Getty Images

Північна та Південна Корея, США та Китай у принципі домовилися оголосити про офіційне припинення Корейської війни.

Джерело: президент Південної Кореї Мун Чже Ін, якого цитує BBC

Деталі: Мун Чже Ін додав, що переговори ще не розпочалися через вимоги Північної Кореї.

У вересні Кім Йо Чжон, впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, дала зрозуміти, що її країна може бути відкрита для переговорів, якщо США відмовляться від того, що вона назвала "ворожою політикою" проти них. Мун Чже Ін сказав, що Північна Корея висунула цю вимогу як попередню умову для обговорення. Він зазначив, що "через це ми не можемо сісти для обговорення чи переговорів щодо декларації… ми сподіваємося, що переговори будуть розпочаті".

BBC пише, що південнокорейський лідер зробив взаємодію з Північчю наріжним каменем свого президентства і раніше стверджував, що офіційна заява про закінчення війни спонукає Північ відмовитися від ядерної зброї.

Довідка: Корейська війна, що тривала з 1950 по 1953 рік, закінчилася перемир'ям, а не мирним договором. Технічно Північна та Південна Корея відтоді перебувають у стані війни.

"Українська правда" в Threads

Теми: Північна КореяПівденна Корея
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