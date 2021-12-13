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Южная Корея: Завершение Корейской войны "в принципе" согласовано

Понедельник, 13 декабря 2021, 05:00
Южная Корея: Завершение Корейской войны в принципе согласовано
South Korean Presidential Blue House via Getty Images

Северная и Южная Корея, США и Китай в принципе договорились объявить об официальном прекращении Корейской войны.

Источник: президент Южной Кореи Мун Чже Ин, которого цитирует BBC

Детали: Мун Чже Ин добавил, что переговоры еще не начались из-за требований Северной Кореи.

В сентябре Ким Йо Чжон, влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, дала понять, что ее страна может быть открыта для переговоров, если США откажутся от того, что она назвала "враждебной политикой" против них. Мун Чже Ин сказал, что Северная Корея выдвинула это требование как предварительное условие для обсуждения. Он отметил, что "из-за этого мы не можем сесть для обсуждения или переговоров по декларации… мы надеемся, что переговоры будут начаты".

BBC пишет, что южнокорейский лидер сделал взаимодействие с Севером краеугольным камнем своего президентства и ранее утверждал, что официальное заявление об окончании войны сподвигнет Север отказаться от ядерного оружия.

Справка: Корейская война, длившаяся с 1950 по 1953 год, закончилась перемирием, а не мирным договором. Технически Северная и Южная Корея с тех пор находятся в состоянии войны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северная КореяЮжная Корея
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