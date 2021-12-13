У Південній Кореї протестують технологію розпізнавання облич, щоб відстежувати хворих на Covid

У січні Південна Корея запустить пілотний проект з використання штучного інтелекту, розпізнавання облич та тисяч камер відеоспостереження для відстеження людей, інфікованих коронавірусом.

Джерело: Reuters

Деталі: Державний проект запрацює в місті Пучхон.

Південна Корея вже має агресивну високотехнологічну систему відстеження контактів, яка збирає записи кредитних карток, дані про місцезнаходження мобільних телефонів та записи з камер відеоспостереження, а також іншу особисту інформацію. Тим не менш, Reuters пише, що Південна Корея покладається на велику кількість слідчих-епідеміологів, яким часто доводиться працювати 24-годинними змінами, відстежуючи потенційних хворих на коронавірус і зв’язуючись з ними.

Пропонована система використовуватиме алгоритми штучного інтелекту та технологію розпізнавання осіб для аналізу відеозаписів, зібраних більш ніж 10820 камерами відеоспостереження, та відстеження переміщень інфікованої людини, всіх, з ким вона тісно контактувала, та наявності маски. Згідно з планом, система може одночасно відслідковувати до десяти осіб за 5-10 хвилин, скорочуючи час, що витрачається на ручну роботу, яка займає від півгодини до години для відстеження однієї людини.

Офіційний представник Пучхона сказав, що система повинна знизити навантаження на перевантажені роботою команди з розшуку в місті, де живе понад 800 тисяч осіб, та допомогти використовувати команди більш ефективно і точно.

Беручи участь у торгах на національне фінансування пілотного проекту наприкінці 2020 року, мер Пучхона Чан Деогчхон стверджував, що така система прискорить відстеження.

Пілотні плани припускають, що команда з десяти співробітників в одному центрі охорони здоров'я використовуватиме систему розпізнавання на базі штучного інтелекту.

Офіційний представник Пучхона повідомив, що Пучхон отримав 1,6 млрд вон (1,36 млн доларів) від Міністерства науки та інформаційних технологій та виділив 500 млн вон із міського бюджету на проект будівництва системи.

Міністерство науки заявило, що наразі у нього немає планів щодо розширення проекту до національного рівня.

Як повідомляється, правила свідчать, що пацієнти повинні дати свою згоду на відстеження за допомогою розпізнавання осіб, але навіть якщо вони не згодні, система все одно може відслідковувати їх за їх силуетом та одягом.

Корейське агентство з контролю та профілактики захворювань (KDCA) заявило, що використання такої технології є законним, якщо воно використовується в рамках закону про контроль та профілактику захворювань.