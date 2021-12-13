В Южной Корее протестируют технологию распознавания лиц, чтобы отслеживать больных Covid

В январе Южная Корея запустит пилотный проект по использованию искусственного интеллекта, распознавания лиц и тысяч камер видеонаблюдения для отслеживания людей, инфицированных коронавирусом.

Источник: Reuters

Детали: Государственный проект заработает в городе Пучхон.

У Южной Кореи уже есть агрессивная высокотехнологичная система отслеживания контактов, которая собирает записи кредитных карт, данные о местонахождении мобильных телефонов и записи с камер видеонаблюдения, а также другую личную информацию. Тем не менее, Reuters пишет, что Южная Корея возлагается на множество следователей-эпидемиологов, которым часто приходится работать 24-часовыми сменами, отслеживая потенциальных больных коронавирусом и связываясь с ними.

Предлагаемая система будет использовать алгоритмы искусственного интеллекта и технологию распознавания лиц для анализа видеозаписей, собранных более 10820 камерами видеонаблюдения, и отслеживания перемещений инфицированного человека, всех, с кем он тесно контактировал, и наличия маски. Согласно плану, система может одновременно отслеживать до десяти человек за 5-10 минут, сокращая время, затрачиваемое на ручную работу, занимающую от получаса до часа для отслеживания одного человека.

Официальный представитель Пучхона сказал, что система должна снизить нагрузку на перегруженные работой команды по розыску в городе, где проживает более 800 тысяч человек, и помочь использовать команды более эффективно и точно.

Принимая участие в торгах на национальное финансирование пилотного проекта в конце 2020 года, мэр Пучхона Чан Деогчхон утверждал, что такая система ускорит отслеживание.

Пилотные планы предполагают, что команда из десяти сотрудников в одном центре здравоохранения будет использовать систему распознавания на основе искусственного интеллекта.

Официальный представитель Пучхона сообщил, что Пучхон получил 1,6 млрд вон (1,36 млн долларов) от Министерства науки и информационных технологий и выделил 500 млн вон из городского бюджета на проект строительства системы.

Министерство науки заявило, что в настоящее время у него нет планов расширения проекта до национального уровня.

Как сообщается, правила говорят, что пациенты должны дать свое согласие на отслеживание с помощью распознавания лиц, но даже если они не согласны, система все равно может отслеживать их силуэт и одежду.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) заявило, что использование такой технологии законно, если оно используется в рамках закона о контроле и профилактике заболеваний.