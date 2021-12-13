4 тисячі українців виявили Covid у неділю, найбільше – знову в Києві
Понеділок, 13 грудня 2021, 08:22
У неділю 12 грудня в Україні зафіксували 4 073 випадки захвлоювання на коронавірусну хворобу і 188 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 1 456 осіб.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: Одужали за минулу добу 9 966 осіб.
Серед нових хворих 377 дітей і 37 медпрацівників.
Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували у Києві (570), найбільше летальних випадків – у Дніпропетровській області (27).
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 563 165 осіб, із них 3 205 879 осіб одужали, але 91 215 хворих померли.