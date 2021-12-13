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4 тысячи украинцев обнаружили Covid в воскресенье, больше всего – снова в Киеве

Понедельник, 13 декабря 2021, 08:22
Фото Хмельницкой ОГА - adm-km.gov.ua

В воскресенье 12 декабря в Украине зафиксировали 4 073 случая заболевания коронавирусной болезнью и 188 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 1 456 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Выздоровели за минувшие сутки 9 966 человек.

Среди новых заболевших 377 детей и 37 медработников.

Больше новых случаев заболевания зарегистрировали в Киеве (570), больше всего летальных случаев – в Днепропетровской области (27).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 563 165 человек, из них 3 205 879 человек выздоровели, но 91 215 больных скончались.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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