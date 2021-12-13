53 тисячі українців вакцинувалися проти Covid в цю неділю

У неділю 12 грудня 53 291 людину вакцинували в Україні проти Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Минулої доби першу дозу вакцини отримала 16 551 людина, другу дозу – 36 740 людей.

Від початку вакцинальної кампанії у країні було зроблено 26 589 094 щеплення, щеплення отримали 14 131 445 людей.

Із них першу дозу вакцини отримали 14 131 443 людини, імунізовані двома дозами – 12 457 651 людина.