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53 тисячі українців вакцинувалися проти Covid в цю неділю

Понеділок, 13 грудня 2021, 08:57
Фото Хмельницької ОДА - adm-km.gov.ua

У неділю 12 грудня 53 291 людину вакцинували в Україні проти Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Минулої доби першу дозу вакцини отримала 16 551 людина, другу дозу – 36 740 людей.

Від початку вакцинальної кампанії у країні було зроблено 26 589 094 щеплення, щеплення отримали 14 131 445 людей.

Із них першу дозу вакцини отримали 14 131 443 людини, імунізовані двома дозами – 12 457 651 людина. 

Теми: вакцинаціяепідеміякоронавірусCovid-2019


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