53 тисячі українців вакцинувалися проти Covid в цю неділю
Понеділок, 13 грудня 2021, 08:57
У неділю 12 грудня 53 291 людину вакцинували в Україні проти Covid-19.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: Минулої доби першу дозу вакцини отримала 16 551 людина, другу дозу – 36 740 людей.
Від початку вакцинальної кампанії у країні було зроблено 26 589 094 щеплення, щеплення отримали 14 131 445 людей.
Із них першу дозу вакцини отримали 14 131 443 людини, імунізовані двома дозами – 12 457 651 людина.