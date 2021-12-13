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53 тысячи украинцев вакцинировались против Covid в это воскресенье

Понедельник, 13 декабря 2021, 08:57
Фото Хмельницкой ОГА - adm-km.gov.ua

В воскресенье 12 декабря 53 291 человека вакцинировали в Украине против Covid-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: За прошедшие сутки первую дозу вакцины получил 16 551 человек, вторую дозу – 36 740 человек.

С начала вакцинальной кампании в стране было сделано 26 589 094 прививки, прививки получили 14 131 445 человек.

Из них первую дозу вакцины получили 14 131 443 человека, иммунизированные двумя дозами – 12 457 651 человек.

Темы: вакцинацияэпидемиякоронавирусCovid-2019
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