В Росії у жіночому монастирі стався вибух: серед постраждалих 7 дітей
Понеділок, 13 грудня 2021, 08:31
Один дорослий і семеро дітей постраждали в результаті вибуху саморобного вибухового пристрою на території Введенського жіночого монастиря в російському Підмосков'ї.
Джерело: РИА Новости з посиланням на представника Слідкому РФ, ТАСС
Деталі: Подія сталася у місті Серпухові Московської області.
За даними російського МВС, вибух на вході до парафіяльної православної гімназії влаштував її 18-річний випускник.
Повідомляється, що травми отримали щонайменше 8 людей, включаючи самого нападника. Серед постраждалих 7 дітей.
Одного з підлітків госпіталізували.
Нападника затримали.
За даними джерел ТАСС, причиною підриву саморобного вибухового пристрою став конфлікт колишнього вихованця з гімназією при монастирі.