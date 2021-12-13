В Росії у жіночому монастирі стався вибух: серед постраждалих 7 дітей

Один дорослий і семеро дітей постраждали в результаті вибуху саморобного вибухового пристрою на території Введенського жіночого монастиря в російському Підмосков'ї.

Джерело: РИА Новости з посиланням на представника Слідкому РФ, ТАСС

Деталі: Подія сталася у місті Серпухові Московської області.

За даними російського МВС, вибух на вході до парафіяльної православної гімназії влаштував її 18-річний випускник.

Повідомляється, що травми отримали щонайменше 8 людей, включаючи самого нападника. Серед постраждалих 7 дітей.

Одного з підлітків госпіталізували.

Нападника затримали.

За даними джерел ТАСС, причиною підриву саморобного вибухового пристрою став конфлікт колишнього вихованця з гімназією при монастирі.