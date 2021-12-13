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В России в женском монастыре произошел взрыв: среди пострадавших 7 детей

Понедельник, 13 декабря 2021, 09:31
Фото ТАСС

Один взрослый и семеро детей пострадали в результате взрыва семо самодельного взрывного устройство на территории Введенского женского монастыря в российском Подмосковье. 

Источник: РИА Новости со ссылкой на представителя Следкома РФ, ТАСС

Детали: Событие произошло в городе Серпухове Московской области.

По данным российского МВД, взрыв на входе в приходскую православную гимназию устроил ее 18-летний выпускник.

Сообщается, что травмы получили по меньшей мере 8 человек, включая самого нападавшего. Среди пострадавших 7 детей.  

Один из подростков госпитализирован.

Нападавшего задержали.

По данным источников ТАСС, причиной подрыва самодельного взрывного устройства стал конфликт бывшего воспитанника с гимназией при монастыре.

Темы: Росcиявзрывдети
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