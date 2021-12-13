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Стефанчук хоче онлайн-голосування в Раді на випадок надзвичайної ситуації

Понеділок, 13 грудня 2021, 09:13
Стефанчук хоче онлайн-голосування в Раді на випадок надзвичайної ситуації
Руслан Стефанчук, фото з сайту ВР

Спікер парламенту Руслан Стефанчук виступає за запровадження системи онлайн-голосувань у Верховній Раді, зокрема, на випадок надзвичайних ситуацій.

Джерело: Стефанчук в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Стефанчука: "Коли два роки тому я вніс ідею про можливість онлайн-голосувань у ВР, багато колег відразу сприйняли її негативно, що, мовляв, це неправильно, що це приниження прав опозиції. Але потрібно враховувати, що у світі сьогодні ціла низка викликів, які ми не можемо спрогнозувати. Наприклад, може так статися, що через пандемію в парламенті не збереться 226 депутатів, або щось станеться із приміщенням унаслідок якоїсь умовної воєнної агресії на Грушевського, 5".

Деталі: Спікер наголосив, що Рада – єдиний законодавчий орган, і вона не має запасного варіанту, "щоб у разі чого все-таки зібратися й ухвалити важливе для держави рішення".

Він також уточнив, що можна навіть обмежити перелік рішень, за які можна буде голосувати онлайн.

За словами Стефанчука, запровадження онлайн-голосування – це технічне питання.

Він висловив сподівання, що міністр цифрової трансформації найближчим часом представить концепцію, як він це бачить і які технічні рішення потрібні для цього.

Стефанчук додав – якщо буде гарантія від провідних компаній і технічне рішення, до якого буде довіра, то "варто спробувати на якомусь рівні почати впроваджувати", щоб "у критичних ситуаціях у нас були запобіжники".

"Українська правда" у Threads

Теми: СтефанчукВерховна Рада
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