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Стефанчук хочет онлайн-голосование в Раде на случай чрезвычайной ситуации

Понедельник, 13 декабря 2021, 09:13
Стефанчук хочет онлайн-голосование в Раде на случай чрезвычайной ситуации
Руслан Стефанчук, фото с сайта ВР

Спикер парламента Руслан Стефанчук выступает за введение системы онлайн-голосований в Верховной Раде, в частности, на случай чрезвычайных ситуаций.

Источник: Стефанчук в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Стефанчука: "Когда два года назад я внес идею о возможности онлайн-голосований в ВР, многие коллеги сразу восприняли ее негативно, что, мол, это неправильно, что это унижение прав оппозиции. Но нужно учитывать, что в мире сегодня целый ряд вызовов, которые мы не можем спрогнозировать, например, может произойти так, что из-за пандемии в парламенте не соберется 226 депутатов, или что-то произойдет с помещением в результате какой-то условной военной агрессии на Грушевского, 5".

Детали: Спикер подчеркнул, что Рада – единственный законодательный орган, и у него нет запасного варианта, "чтобы в случае чего все-таки собраться и принять важное для государства решение".

Он также уточнил, что можно ограничить даже перечень решений, за которые можно будет голосовать онлайн.

По словам Стефанчука, введение онлайн-голосования – это технический вопрос.

Он выразил надежду, что министр цифровой трансформации в ближайшее время представит концепцию, как он это видит и какие технические решения нужны для этого.

Стефанчук добавил – если будет гарантия от ведущих компаний и техническое решение, к которому будет доверие, то "стоит попытаться на каком-то уровне начать внедрять", чтобы "в критических ситуациях у нас были предохранители".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СтефанчукВерховная Рада
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