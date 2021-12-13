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Нова очільниця МЗС Німеччини не бачить підстав для запуску "Північного потоку-2"

Понеділок, 13 грудня 2021, 09:30
Нова очільниця МЗС Німеччини не бачить підстав для запуску Північного потоку-2
фото: getty images

Лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє DW, про це вона сказала 12 грудня в ефірі телеканалу ZDF, пише "Європейська правда".

Бербок зазначила, що в коаліційній угоді партії закріпили положення про те, що до енергетичних проєктів, до яких належить і "Північний потік-2", застосовується європейське енергетичне законодавство. "І це означає, що у нинішньому вигляді цей газопровід не може бути схвалений - оскільки він не відповідає вимогам європейського енергетичного законодавства, а питання безпеки у будь-якому випадку залишаються не вирішеними", - наголосила вона.

Анналена Бербок додала, що у разі подальшої ескалації конфлікту між Росією та Україною газопровід тим більше не може бути підключений до мережі.

Бербок в інтерв'ю ZDF також зазначила, що визнання суверенітету України залишатиметься основою для усіх переговорів Німеччини з Росією, а "двері для переговорів завжди і в будь-який час відчинені". Вона нагадала, що Німеччина виступає за активізації переговорів у Нормандському форматі. 

"Зараз ми перебуваємо на тій стадії, коли ми хочемо зробити все, щоб переговори могли відбутися знову, тому що переговори - найкращий та найнадійніший спосіб уникнути подальшої ескалації", - сказала Анналена Бербок.

Як повідомлялося, напередодні голова комітету із закордонних справ Бундестагу Норберт Реттген - один з кандидатів на нового лідера "Християнсько-демократичного союзу" - закликав Бербок визначити чітку позицію щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Бербок, яка як лідерка партії "Зелених" раніше неодноразово рішуче виступала проти "Північного потоку-2", але зараз опинилася у скрутному становищі, оскільки увійшла до уряду під керівництвом Соціал-демократичної партії Німеччини, яка підтримує запуск нового російського газопроводу.

У листопаді Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2". Через це рішення про введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" може бути відкладено до березня наступного року.

"Українська правда" в Threads

Теми: НімеччинаПівнічний потік-2газРосіяУкраїна
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