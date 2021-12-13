Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Нова очільниця МЗС Німеччини не бачить підстав для запуску "Північного потоку-2"

Понеділок, 13 грудня 2021, 10:30
фото: getty images

Лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє DW, про це вона сказала 12 грудня в ефірі телеканалу ZDF, пише "Європейська правда".

Бербок зазначила, що в коаліційній угоді партії закріпили положення про те, що до енергетичних проєктів, до яких належить і "Північний потік-2", застосовується європейське енергетичне законодавство. "І це означає, що у нинішньому вигляді цей газопровід не може бути схвалений - оскільки він не відповідає вимогам європейського енергетичного законодавства, а питання безпеки у будь-якому випадку залишаються не вирішеними", - наголосила вона.

Анналена Бербок додала, що у разі подальшої ескалації конфлікту між Росією та Україною газопровід тим більше не може бути підключений до мережі.

Бербок в інтерв'ю ZDF також зазначила, що визнання суверенітету України залишатиметься основою для усіх переговорів Німеччини з Росією, а "двері для переговорів завжди і в будь-який час відчинені". Вона нагадала, що Німеччина виступає за активізації переговорів у Нормандському форматі. 

"Зараз ми перебуваємо на тій стадії, коли ми хочемо зробити все, щоб переговори могли відбутися знову, тому що переговори - найкращий та найнадійніший спосіб уникнути подальшої ескалації", - сказала Анналена Бербок.

Як повідомлялося, напередодні голова комітету із закордонних справ Бундестагу Норберт Реттген - один з кандидатів на нового лідера "Християнсько-демократичного союзу" - закликав Бербок визначити чітку позицію щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Бербок, яка як лідерка партії "Зелених" раніше неодноразово рішуче виступала проти "Північного потоку-2", але зараз опинилася у скрутному становищі, оскільки увійшла до уряду під керівництвом Соціал-демократичної партії Німеччини, яка підтримує запуск нового російського газопроводу.

У листопаді Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2". Через це рішення про введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" може бути відкладено до березня наступного року.

Теми: НімеччинаПівнічний потік-2газРосіяУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

НАТО оприлюднило жорстку заяву щодо РФ та наголосило на праві України визначати свою політику

Головні новини четверга і ночі: Порошенко в “Раді”, суд в РФ про російські війська на Донбасі

G7 про Omicron: Найсерйозніша загроза охороні здоров'я у світі

Радники регулятора США рекомендували вакцинуватися Pfizer та Moderna замість J&J

На переданих Україні катерах Island встановлять американське озброєння – командувач ВМС

СБУ попереджає уряд, що Україна "за крок від" відключення ТЕС через нестачу вугілля – ЗМІ

Усі новини...
Німеччина
Німеччина блокує постачання зброї Україні через НАТО – Резніков
У Бундестазі закликали главу МЗС Німеччини визначити чітку позицію щодо "Північного потоку-2"
Блінкен обговорив стримування Росії з главами МЗС Німеччини і Британії
Останні новини
11:28
Зеленський збирає послів у Гуті наступного тижня
11:17
НАЗК викликає Шкарлета для пояснення недостовірностей у декларації
11:14
відеоВ Україну не пустили гітариста групи "Город 312"
11:10
інфографіка СБУ ідентифікувала 1 387 бойовиків ОРДЛО і затримала понад 1 тисячу
11:08
Курс валют на 17 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
10:52
Рада проведе позачергове засідання у свій останній робочий день року
10:34
УЗ планує наступного року вийти на прибуток у 2 мільярди
10:26
Кулеба назвав головне досягнення МЗС України цього року
10:20
Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо порушення прав людини у Криму
10:19
МОЗ закупить ще одні ліки проти Covid – Молнупіравір
Усі новини...