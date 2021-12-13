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Новая глава МИД Германии не видит оснований для запуска "Северного потока-2"

Понедельник, 13 декабря 2021, 10:30
фото: getty images

Лидер немецких "Зеленых", министр иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что сейчас не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает DW, об этом она сказала 12 декабря в эфире телеканала ZDF, пишет "Европейская правда".

Бербок отметила, что в коалиционном соглашении партии закрепили положение о том, что к энергетическим проектам, к которым относится и "Северный поток-2", применяется европейское энергетическое законодательство. "И это значит, что в нынешнем виде этот газопровод не может быть одобрен, поскольку он не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства, а вопросы безопасности в любом случае остаются не решенными", - подчеркнула она.

Анналена Бербок добавила, что в случае дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Украиной газопровод тем более не может быть подключен к сети.

Бербок в интервью ZDF также отметила, что признание суверенитета Украины будет оставаться основой для всех переговоров Германии с Россией, а "дверь для переговоров всегда и в любое время открыта". Она напомнила, что Германия выступает за активизацию переговоров в Yормандском формате.

"Сейчас мы находимся на той стадии, когда мы хотим сделать все, чтобы переговоры могли состояться снова, потому что переговоры – самый лучший и самый надежный способ избежать дальнейшей эскалации", - сказала Анналена Бербок.

Как сообщалось, накануне глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген - один из кандидатов в новый лидер "Христианско-демократического союза" - призвал Бербок определить четкую позицию по российскому газопроводу "Северный поток-2".

Бербок, которая как лидер партии "Зеленых" ранее неоднократно решительно выступала против "Северного потока-2", сейчас оказалась в затруднительном положении, поскольку вошла в правительство под руководством Социал-демократической партии Германии, поддерживающей запуск нового российского газопровода.

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2". Решение о вводе в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может быть отложено до марта следующего года.

Темы: ГерманияСеверный поток-2газРосcияУкраина
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