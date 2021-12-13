40% вакцинованих дорослих: МОЗ каже, що виконав установку ВООЗ

За підрахунками Міністерства охорони здоров'я, 40% дорослих громадян України вже отримали повний курс щеплення.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 13 грудня

Пряма мова: "40% дорослих українців – 12 мільйонів 457 тисяч – вже отримали повний курс щеплення. Досягнувши цієї позначки, Україна виконала цільовий орієнтир встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я: 40% вакцинованих в 2021 році".

Деталі: Міністр також повідомив, що МОЗ дозволить вводити додаткову дозу вакцини проти Covid для тих, хто має ослаблений імунітет, але наголосив, що це не "бустерна" доза.

Загалом в Україні вже зроблено 26 мільйонів 589 тисяч щеплень.

Із початку року в Україну надійшло 36 мільйонів 781 тисяча доз вакцини від Covid-19. Зараз наявні у країні понад 8 мільйонів доз вакцини виробників Пфайзер, Модерна та Короновак.