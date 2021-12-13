40% вакцинированных взрослых: МОЗ говорит, что выполнил установку ВОЗ

По подсчетам Министерства здравоохранения, 40% взрослых граждан Украины уже получили полный прививочный курс.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 13 декабря

Прямая речь: "40% взрослых украинцев – 12 миллионов 457 тысяч – уже получили полный курс прививки. Достигнув этой отметки, Украина выполнила целевой ориентир, установленный Всемирной организацией здравоохранения: 40% вакцинированных в 2021 году".

Детали: Министр также сообщил, что Минздрав позволит вводить дополнительную дозу вакцины против Covid для тех, кто имеет ослабленный иммунитет, но подчеркнул, что это не "бустерная" доза.

Всего в Украине уже сделано 26 миллионов 589 тысяч прививок.

С начала года в Украину поступило 36 миллионов 781 тысяч доз вакцины от Covid-19. Сейчас в стране более 8 миллионов доз вакцины производителей Пфайзер, Модерна и Короновак.