Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

40% вакцинированных взрослых: МОЗ говорит, что выполнил установку ВОЗ

Понедельник, 13 декабря 2021, 10:53
Фото Хмельницкой ОГА - adm-km.gov.ua

По подсчетам Министерства здравоохранения, 40% взрослых граждан Украины уже получили полный прививочный курс.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 13 декабря

Прямая речь: "40% взрослых украинцев – 12 миллионов 457 тысяч – уже получили полный курс прививки. Достигнув этой отметки, Украина выполнила целевой ориентир, установленный Всемирной организацией здравоохранения: 40% вакцинированных в 2021 году".

Детали: Министр также сообщил, что Минздрав позволит вводить дополнительную дозу вакцины против Covid для тех, кто имеет ослабленный иммунитет, но подчеркнул, что это не "бустерная" доза.

Всего в Украине уже сделано 26 миллионов 589 тысяч прививок.

С начала года в Украину поступило 36 миллионов 781 тысяч доз вакцины от Covid-19. Сейчас в стране более 8 миллионов доз вакцины производителей Пфайзер, Модерна и Короновак.

Темы: вакцинацияCovid-2019медицинаэпидемияМинздрав
powered by lun.ua
Главное сегодня

В НАТО ответили на обвинения РФ в "провокациях" и отметили право Украины определять свою политику

Главные новости четверга и ночи: Порошенко в "Раде", суд в РФ о российских войсках на Донбассе

G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире

Советники регулятора США рекомендовали вакцинироваться Pfizer и Moderna вместо J&J

На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение – командующий ВМС

СБУ предупреждает правительство о возможном отключении ТЭС из-за нехватки угля – СМИ

Все новости...
вакцинация
В Украине будут делать дополнительные прививки против COVID-19 – Ляшко
53 тысячи украинцев вакцинировались против Covid в это воскресенье
Взрослым в Британии предложат бустерную COVID-вакцину до конца года
Последние новости
11:28
В МИДе рассказали, как будут праздновать 30-летие дипломатии в Гуте
11:17
НАПК вызывает Шкарлета для объяснения недостоверностей в декларации
11:14
видеоВ Украину не пустили гитариста группы "Город 312"
11:10
инфографика СБУ идентифицировала 1 387 боевиков ОРДЛО и больше 1 тысячи задержала
11:08
Курс валют на 17 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
10:52
Рада планирует внеочередное заседание в свой последний рабочий день года
10:34
УЗ планирует в следующем году выйти на прибыль в 2 миллиарда
10:26
Кулеба назвал главное достижение МИД Украины в этом году
10:20
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о нарушении прав человека в Крыму
10:19
Минздрав закупит еще одно лекарство против Covid – Молнупиравир
Все новости...