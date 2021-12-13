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Прикордонники кажуть, що російський пропагандист Пегов намріяв собі перетин кордону

Понеділок, 13 грудня 2021, 09:51
Прикордонники кажуть, що російський пропагандист Пегов намріяв собі перетин кордону
фото: Twitter Пегова

У прикордонній службі України назвали фейком слова російського пропагадиста Семена Пегова, який заявив, що українські прикордонники корумповані і він потрапив до Придністров’я "секретними шляхами".

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Заяви російського пропагандиста ніщо інше як його мрії. Прикордонники добре знають про його спроби перетнути кордон.

Якби він опинився на українському кордоні, то відчув би всю увагу з боку прикордонників.

Таким чином, він просто хоче привернути увагу до себе.

У соцмережах одразу викрили його фейк. Його таємні шляхи – просто брехливі.

Подібні заяви ми неодноразово чули. Наприклад, ситуація із Моргенштерном, але потім виявилося, що це фейк".

Деталі: 12 грудня Пегов, який неодноразово незаконно їздив з Росії на Донбас та окуповані території України, заявив, що поїхав до Придністров’я та опублікував знімок із маршрутним таксі, де було написано "Одеса". 

Українська правда
Теми: Прикордонна службакордонУкраїнаПридністров'я
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