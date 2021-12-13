Пограничники говорят, что российский пропагандист Пегов может лишь мечтать пересечь границу

В пограничной службе Украины назвали фейком слова российского пропагандиста Семена Пегова, заявившего, что украинские пограничники коррумпированы и он попал в Приднестровье "секретными путями".

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Заявления российского пропагандиста не что иное, как его мечты. Пограничники хорошо знают о его попытках пересечь границу.

Если бы он оказался на украинской границе, почувствовал бы все внимание со стороны пограничников.

Таким образом, он просто хочет привлечь внимание к себе.

В соцсетях сразу разоблачили его фейк. Его тайные пути – просто лживые.

Подобные заявления мы не раз слышали. К примеру, ситуация с Моргенштерном, но потом оказалось, что это фейк".

Детали: 12 декабря Пегов, который неоднократно незаконно ездил из России на Донбасс и оккупированные территории Украины, заявил, что поехал в Приднестровье и опубликовал снимок с маршрутным такси, где было написано "Одесса".