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У Білорусі вперше за 25 років змінився глава ЦВК: очолив комуніст

Понеділок, 13 грудня 2021, 11:21
Ігор Карпенко. Фото: "Радыё Рацыя"

На тлі підготовки референдуму щодо поправок до Конституції самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко змінив голову Центральної виборчої комісії Білорусі.

Джерело: "Радыё Свобода"

Деталі: Лукашенко призначив очільника компартії республіки головою Центрвиборчкому, замінивши його давню соратницю Лідію Єрмошину. Вона займалася організацією всіх президентських виборів за Лукашенка.

Єрмошина була попереднім головою Центральної комісії з виборів та референдуму Білорусі протягом 25 років. Вона очолила структуру після звільнення Віктора Гончара, який згодом зник разом із бізнесменом Анатолієм Красовським.

Ігор Карпенко – лідер проурядової Комуністичної партії. До цього призначення він обіймав посаду міністра освіти.

Народився 1964 року в місті Новокузнецьк Кемеровської області Росії. Закінчив Мінський державний педагогічний інститут ім. Максима Горького за спеціальністю "Історія, суспільствознавство та англійська мова", а також Академію управління при президентові за спеціальністю "міжнародні відносини".

Нагадаємо: Під час акцій протесту на виборах президента Білорусі 2010 року голова ЦВК Єрмошина так прокоментувала затримання активістів, в тому числі великого числа жінок: "Це не жінки. Справжні жінки сидять вдома і варять борщ".

Теми: Білорусь


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