Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Беларуси впервые за 25 лет сменился глава ЦИК: возглавил коммунист

Понедельник, 13 декабря 2021, 11:21
Игорь Карпенко. Фото: "Радыё Рацыя"

На фоне подготовки референдума по поправкам в Конституцию самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сменил главу ЦИК РБ.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: Лукашенко назначил главу компартии республики председателем Центральной избирательной комиссии, заменив свою давнюю соратницу Лидию Ермошину. Она занималась организацией всех президентских выборов при Лукашенко.

Ермошина была предыдущим председателем Центральной комиссии по выборам и референдумам Беларуси в течение 25 лет. Она возглавила структуру после увольнения Виктора Гончара, который впоследствии исчез вместе с бизнесменом Анатолием Красовским.

Игорь Карпенко - лидер проправительственной Коммунистической партии. До этого назначения он занимал пост министра образования.

Он родился в 1964 году в городе Новокузнецк Кемеровской области России. Окончил Минский государственный педагогический институт имени Максима Горького по специальности "учитель истории, обществознания и английского языка", Академию управления при президенте по специальности "международные отношения".

Напомним: Во время акций протеста на выборах президента Беларуси 2010 года Ермошина так прокомментировала задержание активистов, в том числе большого числа женщин: "Это не женщины. Настоящие женщины сидят дома и варят борщ".

Темы: Беларусь
powered by lun.ua
Главное сегодня

В НАТО ответили на обвинения РФ в "провокациях" и отметили право Украины определять свою политику

Главные новости четверга и ночи: Порошенко в "Раде", суд в РФ о российских войсках на Донбассе

G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире

Советники регулятора США рекомендовали вакцинироваться Pfizer и Moderna вместо J&J

На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение – командующий ВМС

СБУ предупреждает правительство о возможном отключении ТЭС из-за нехватки угля – СМИ

Все новости...
Беларусь
Мигранты прорвались из Беларуси в Польшу, пострадал польский военный
Литва сообщила о стрельбе на границе с Беларусью
Разыскиваемый ФБР участник штурма Капитолия сбежал в Беларусь
Последние новости
11:28
В МИДе рассказали, как будут праздновать 30-летие дипломатии в Гуте
11:17
НАПК вызывает Шкарлета для объяснения недостоверностей в декларации
11:14
видеоВ Украину не пустили гитариста группы "Город 312"
11:10
инфографика СБУ идентифицировала 1 387 боевиков ОРДЛО и больше 1 тысячи задержала
11:08
Курс валют на 17 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
10:52
Рада планирует внеочередное заседание в свой последний рабочий день года
10:34
УЗ планирует в следующем году выйти на прибыль в 2 миллиарда
10:26
Кулеба назвал главное достижение МИД Украины в этом году
10:20
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о нарушении прав человека в Крыму
10:19
Минздрав закупит еще одно лекарство против Covid – Молнупиравир
Все новости...