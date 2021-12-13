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Covid у Києві: одужань у 2,5 рази більше, ніж нових хворих

Понеділок, 13 грудня 2021, 10:32
Covid у Києві: одужань у 2,5 рази більше, ніж нових хворих
Фото КМДА

За добу 12 грудня у столиці зареєстрували 570 нових випадки коронавірусу, 19 хворих померли, водночас одужали 1 467 людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 570 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 19 летальних випадків від вірусу, 1 467 подолали коронавірус".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (149), Подільському (81) та в Оболонському (68) районах.

У лікарні міста госпіталізували 43 хворих на коронавірус та 78 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці 313 705 підтверджених випадків коронавірусу, 7 881 хворий помер та 286 030 подолали ковід.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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