Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Covid в Киеве: выздоровлений в 2,5 раза больше, чем новых больных

Понедельник, 13 декабря 2021, 11:32
Фото КГГА

За сутки 12 декабря в столице зарегистрировали 570 новых случаев коронавируса, 19 больных умерли, вместе с тем выздоровели 1 467 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 570 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 19 летальных случаев от вируса, 1 467 – преодолели коронавирус".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (149), Подольском (81) и Оболонском (68) районах.

В больницы города госпитализировали 43 больных коронавирусом и 78 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице 313 705 подтвержденных случаев коронавируса, 7 881 больной умерл и 286 030 преодолели ковид.

Читайте также: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Арахамия о Гогилашвили: Если были угрозы, должно быть возбуждено дело

Новости 15 декабря: ЕС и санкции в отношении России, нарушение ПДД окружением Зеленского

Зеленский определил три возможных формата переговоров с Путиным на примере войны на Кавказе

Сенат США одобрил оборонный бюджет из $300 млн для Украины

Борис Джонсон: Вторжение России в Украину станет катастрофой для всего мира

Италия запретила въезд даже вакцинированным туристам из Украины

Все новости...
Киев
На Майдане прошла акция "Свободу политзаключенным"
В центре Киева провалился асфальт, изменено движение транспорта
В Киеве митинговали несколько сотен антивакцинаторов
Последние новости
02:50
Британия зафиксировала рекордное количество новых Covid-случаев с начала пандемии
02:02
"Дюна", "Веном-2" та "Гра в кальмара": які книги, фільми та серіали українці гуглили в 2021
01:47
Боевики в Ливии осадили штаб-квартиру премьера
00:46
Во Франции могут ввести обязательную ковид-вакцинацию — Макрон
23:50
Украина, Молдова и Грузия начнут координировать действия для получения перспектив вступления в ЕС
23:19
Арахамия о Гогилашвили: Если были угрозы, должно быть возбуждено дело
22:30
Греция требует с 19 декабря от всех туристов иметь ПЦР-тест для въезда в страну
21:53
На границе США и Мексики остановили 18 россиян
21:07
Зеленский: "Северный поток-2" – серьезный инструмент Берлина для разговора с Россией
20:58
Новости 15 декабря: ЕС и санкции в отношении России, нарушение ПДД окружением Зеленского
Все новости...