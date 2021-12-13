Covid в Киеве: выздоровлений в 2,5 раза больше, чем новых больных
За сутки 12 декабря в столице зарегистрировали 570 новых случаев коронавируса, 19 больных умерли, вместе с тем выздоровели 1 467 человек.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "За сутки 570 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 19 летальных случаев от вируса, 1 467 – преодолели коронавирус".
Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (149), Подольском (81) и Оболонском (68) районах.
В больницы города госпитализировали 43 больных коронавирусом и 78 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего с начала пандемии в столице 313 705 подтвержденных случаев коронавируса, 7 881 больной умерл и 286 030 преодолели ковид.
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