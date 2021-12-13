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За рік президентський рейтинг топ-кандидатів майже не змінився – КМІС

Понеділок, 13 грудня 2021, 11:57
фото: ОП

За результатами грудневого опитування КМІС, найбільшу підтримку у президентському рейтингу має чинний глава держави Володимир Зеленський, далі попередній президент Петро Порошенко та лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко. 

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 3-11 грудня

Дослівно: "Найбільшу підтримку продовжує мати Володимир Зеленський, за якого проголосували б 20,2% серед усіх респондентів і 27,1% серед тих, хто визначився з вибором. 

На другому місці – Петро Порошенко з показниками 14,7% серед усіх респондентів і 19,7% серед тих, хто визначився з вибором. 

До трійки лідерів також входить Юлія Тимошенко(відповідно, 8,4% і 11,3%)".

Деталі: Далі у рейтингу йдуть Ігор Смешко (5,8% і 7,7%), Юрій Бойко (4,9% і 6,6%), Євген Мураєв (4,8% і 6,5%), Дмитро Разумков (4,7% і 6,3%), Володимир Гройсман (3,8% і 5,1%), Олег Ляшко (3,6% і 4,8%).

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Соціологи відзначають, що у порівнянні з груднем 2020 року рейтинг таких топ-кандидатів значущо не змінився.

Водночас, за рік рейтинг Юрія Бойка серед тих, хто визначився, знизився вдвічі - з 13,7% у грудні 2020 року до 6,6% у грудні 2021 року.

 

Опитування провів КМІС 3-11 грудня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 2000 респондентів віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Українська правда
Теми: опитуванняпрезидентЗеленськийрейтингсоціологія


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