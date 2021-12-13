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За год президентский рейтинг топ-кандидатов почти не изменился – КМИС

Понедельник, 13 декабря 2021, 11:57
фото: ОП

По результатам декабрьского опроса КМИС, наибольшую поддержку в президентском рейтинге имеет действующий глава государства Владимир Зеленский, далее предыдущий президент Петр Порошенко и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 3-11 декабря

Дословно: "Наибольшую поддержку продолжает иметь Зеленский, за которого проголосовали бы 20,2% среди всех респондентов и 27,1% среди определившихся с выбором.

На втором месте – Порошенко с показателями 14,7% среди всех респондентов и 19,7% среди определившихся с выбором.

В тройку лидеров также входит Тимошенко (соответственно, 8,4% и 11,3%)".

Детали: Далее в рейтинге идут Игорь Смешко (5,8% и 7,7%), Юрий Бойко (4,9% и 6,6%), Евгений Мураев (4,8% и 6,5%), Дмитрий Разумков (4,7% и 6,3%), Владимир Гройсман (3,8% и 5,1%), Олег Ляшко (3,6% и 4,8%).

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Социологи отмечают, что по сравнению с декабрем 2020 года рейтинг таких топ-кандидатов не изменился.

В то же время, за год рейтинг Юрия Бойко среди определившихся снизился вдвое - с 13,7% в декабре 2020 года до 6,6% в декабре 2021 года.

 

Опрос провел КМИС 3-11 декабря методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда
Темы: опроспрезидентЗеленскийрейтингсоциология
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