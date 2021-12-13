Україна і стримування Росії будуть у центрі обговорення Ради ЄС

Україна буде центральною темою в обговоренні міністрів закордонних справ ЄС 13 грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це перед початком зустрічі заявив головний дипломат блоку Жозеп Боррель. Це фінальна зустріч міністрів закордонних справ у 2021 році.

"Звісно, найважливішою темою є ситуація в Україні, з огляду на нарощування Росією військ на кордонах України", - розповів Боррель, додавши, що говоритимуть також про проблему Кіпру, Білорусь, Афганістан, Центральну Азію.

Він зазначив, що дискусія довкола українського питання значною мірою буде продовженням дискусії Групи семи, яка виступила з заявою на захист України і попередженням для Росії, що наслідки за нову агресію будуть величезними.

"Ми налаштовані на стримування, щоб не дати кризі розпочатися. Але у будь-якому разі ми надішлемо чіткий сигнал, що будь-яка агресія проти України буде коштувати Росії дуже дорого, якщо це станеться. Зараз ми робимо усе можливе, щоб запобігти цьому", - сказав Боррель.

На запитання про те, які потенційні санкції готують проти Російської Федерації, Жозеп Боррель відповів, що нині конкретних рішень про санкції зараз приймати не будуть, хоча їх обговорюють.

"Ми вивчаємо, спільно із США та Британією, якими вони можуть бути, і коли та як можуть бути скоординовано застосовані. Але сьогодні ніяких рішень не очікується", - розповів головний дипломат ЄС.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що сказав президенту Росії Владіміру Путіну, що Кремль заплатить "жахливу ціну" і зіткнеться з руйнівними економічними наслідками, якщо вторгнеться в Україну.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.