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Украина и сдерживание России будут в центре обсуждения Совета ЕС

Понедельник, 13 декабря 2021, 12:20
Глава Европейского парламента Жозеп Боррель, фото AFP via Getty Images

Украина станет центральной темой в обсуждении министров иностранных дел ЕС 13 декабря.

Как сообщает "Европейская правда", об этом перед началом встречи заявил главный дипломат блока Жозеп Боррель. Это финальная встреча министров иностранных дел в 2021 году.

"Конечно, важнейшей темой является ситуация в Украине, учитывая наращивание Россией войск на границах Украины", - рассказал Боррель, добавив, что будут говорить также о проблеме Кипра, Белоруссии, Афганистана, Центральной Азии.

Он отметил, что дискуссия вокруг украинского вопроса в значительной степени будет продолжением дискуссии Группы семи, выступившей с заявлением в защиту Украины и предупреждением для России, что последствия новой агрессии будут огромными.

"Мы настроены на сдерживание, чтобы не дать кризису начаться. Но в любом случае мы пошлем четкий сигнал, что любая агрессия против Украины будет стоить России очень дорого, если это произойдет. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы предотвратить это", – сказал Боррель.

На вопрос о том, какие потенциальные санкции готовят против Российской Федерации, Жозеп Боррель ответил, что конкретных решений о санкциях сейчас принимать не будут, хотя их обсуждают.

"Мы изучаем, совместно с США и Британией, какими они могут быть и когда и как могут быть скоординированы применены. Но сегодня никаких решений не ожидается", - рассказал главный дипломат ЕС.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что сказал президенту России Владимиру Путину, что Кремль заплатит "ужасную цену" и столкнется с разрушительными экономическими последствиями, если вторгнется в Украину.

Как сообщалось, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на ее выполнение.

Темы: УкраинаРосcияЕС
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