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В Україні буде прохолодно: місцями сніг із дощем

Понеділок, 13 грудня 2021, 12:06
В Україні буде прохолодно: місцями сніг із дощем
ілюстративне фото Unsplash

У найближчі дві доби на території України залишатиметься волога повітряна маса, у більшості областей очікуються опади – від невеликих до помірних – у вигляді дощу та мокрого снігу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 14 грудня в Україні, крім сходу та південного сходу, помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вдень у північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий дощ із мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

У західних областях на дорогах ожеледиця, вночі у північно-східній частині місцями ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу, у Карпатах 2-7° морозу (на півдні країни вдень 1-6° тепла).

У Криму - вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі 1-6°, вдень 3-8° тепла.

У Києві у вівторок уночі помірний, вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.

15 грудня у південно-східній частині невеликий, у Криму помірний дощ; температура протягом доби 0-5° тепла (у Криму вдень 4-9° тепла).

На решті території без істотних опадів; температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (у західних областях вночі 2-7° морозу).

На дорогах західних областей подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північний із переходом на заході країни на західний, 5-10 м/с, вдень у південних областях місцями пориви 15-18 м/с.

У столиці в середу без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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