В Украине будет прохладно: местами снег с дождем

В ближайшие двое суток на территории Украины будет оставаться влажная воздушная масса, в большинстве областей ожидаются осадки - от небольших до умеренных - в виде дождя и мокрого снега.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 14 декабря в Украине, кроме востока и юго-востока, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.



В западных областях на дорогах гололедица, ночью в северо-восточной части местами гололед.



Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.



Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 2-7° мороза ( на юге страны днем 1-6° тепла).



В Крыму - ночью без осадков, днем дождь, температура ночью 1-6°, днем 3-8° тепла.



В Киеве во вторник ночью умеренный, днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.



15 декабря в юго-восточной части небольшой, в Крыму умеренный дождь; температура в течение суток 0-5° тепла (в Крыму днем 4-9° тепла).



На остальной территории без существенных осадков; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (в западных областях ночью 2-7° мороза).



На дорогах западных областей местами гололедица.



Ветер преимущественно северный с переходом на западе страны на западный, 5-10 м/с, днем в южных областях местами порывы 15-18 м/с.



В столице в среду без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем около 0°.