В Украине будет прохладно: местами снег с дождем
В ближайшие двое суток на территории Украины будет оставаться влажная воздушная масса, в большинстве областей ожидаются осадки - от небольших до умеренных - в виде дождя и мокрого снега.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра
Детали: 14 декабря в Украине, кроме востока и юго-востока, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.
В западных областях на дорогах гололедица, ночью в северо-восточной части местами гололед.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 2-7° мороза ( на юге страны днем 1-6° тепла).
В Крыму - ночью без осадков, днем дождь, температура ночью 1-6°, днем 3-8° тепла.
В Киеве во вторник ночью умеренный, днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.
15 декабря в юго-восточной части небольшой, в Крыму умеренный дождь; температура в течение суток 0-5° тепла (в Крыму днем 4-9° тепла).
На остальной территории без существенных осадков; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (в западных областях ночью 2-7° мороза).
На дорогах западных областей местами гололедица.
Ветер преимущественно северный с переходом на западе страны на западный, 5-10 м/с, днем в южных областях местами порывы 15-18 м/с.
В столице в среду без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем около 0°.